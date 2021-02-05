Рязань, 5 февраля, 2021, 08:25 — ИА Регнум. Арбитраж Рязанской области частично удовлетворил иск заместителя военного прокурора Западного военного округа. За Российской Федерацией были признаны права собственности на здание, которое занимает комиссариат по Октябрьскому и Советскому округам Рязани. Вердикт ещё может быть оспорен, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Иск

Помимо этого, на это здание общей площадью 216,5 кв. м было закреплено право оперативного управления — за ФГКУ «Центральное территориальное управление имущественных отношений» Министерства обороны РФ.

Основанием для иска стало оформление прав собственности на здание муниципальными властями. Право было оформлено ещё в 2007 году.

В ходе слушаний от мэрии Рязани поступил отзыв на исковое заявление, в котором ответчик исковые требования не признал, заявив, что «по настоящим требованиям пропущен срок исковой давности». Одним из требований иска было признание регистрации права на объект мэрией недействительной сделкой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, судебный спор начался в сентябре 2020 года. Иск был подан в защиту прав и интересов Министерства обороны России и ФГКУ «Центральное территориальное управление имущественных отношений». Спорный объект, о котором идёт речь в деле, расположен на улице Фрунзе, 6а. Третьими лицами в деле были управление Росреестра и областной военный комиссариат.