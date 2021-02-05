Алма-Ата, Казахстан, 5 февраля, 2021, 08:22 — ИА Регнум. Приложение «Путешествие без COVID-19» должно стать универсальным средством для перемещения граждан по территории ЕАЭС. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 февраля заявил председатель правительства России Михаил Мишустин на пленарной сессии форума «Цифровая перезагрузка: рывок в новую реальность».

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажиры в аэропорту

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"Для въезда в Россию с территории Армении и Белоруссии — всё, что нужно, загрузить мобильное приложение в ваш телефон. Соответственно, в нём выбрать лабораторию, где можно сделать ПЦР-тест, пройти тестирование, и получив в приложении отрицательный результат, лететь в Россию», — заявил Мишустин.

«Мы надеемся, что Казахстан и Киргизия присоединятся к этому в ближайшее время», — указал он.

Указанное приложение уже доступно для скачивания и используется в рамках пилотного проекта для прибывающих в Россию из Армении и Белоруссии.