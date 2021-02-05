Астана, 5 февраля, 2021, 07:58 — ИА Регнум. В России своевременно были внедрены цифровые технологии в систему управления органов власти. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 февраля заявил председатель правительства России Михаил Мишустин на пленарной сессии форума «Цифровая перезагрузка: рывок в новую реальность».

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«В декабре 2020 года президент России Владимир Владимирович Путин на заседании Высшего евразийского экономического совета сказал: мы все в этом году воочию убедились, насколько важное значение с учётом возникших обстоятельств имело использование передовых цифровых технологий», — заявил Мишустин.

По его словам, во многом благодаря этому удалось обеспечить нормальное функционирование государственных органов, буквально всех отраслей промышленности, образования, медицины.

«Достигнутый к началу пандемии уровень цифрового развития органов власти Российской Федерации позволил нам достаточно оперативно разрабатывать и предлагать именно платформенные решения, которые были особенно активно востребованы в этот момент», — указал он.