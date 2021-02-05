Председатель правительства России Михаил Мишустин 5 февраля принимает участие в форуме Digital Almaty 2021 и в заседании Евразийского межправительственного совета в Казахстане. В рамках форума премьер-министр выступит на планарной сессии на тему «Цифровая перезагрузка: рывок в новую реальность». Помимо Мишустина, на форуме выступят премьер-министры других стран СНГ и должностные лица международных организаций. После форума премьер-министр России Михаил Мишустин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, глава правительства Белоруссии Роман Головченко, глава правительства Киргизии Улукбек Марипов проведут заседание Евразийского межправительственного совета. Совет призван обеспечить реализацию и контроль за исполнением договора о Евразийском экономическом союзе и даёт поручения Евразийской экономической комиссии.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕАЭС

07:24 05.02.2021 Евразийский экономический союз — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года.

07:25 05.02.2021 Участники Евразийского экономического союза — Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. В 2020 году в органах ЕАЭС председательствует Белоруссия. Молдавия с мая 2018 года является наблюдателем при ЕАЭС.

07:55 05.02.2021 В России удалось оперативно найти новые управленческие решения на фоне пандемии коронавируса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 февраля заявил премьер-министр Михаил Мишустин на пленарной сессии форума «Цифровая перезагрузка: рывок в новую реальность». Читайте также: Государство оказалось готовым к новым вызовам периода пандемии — Мишустин

07:58 05.02.2021 В России своевременно были внедрены цифровые технологии в систему управления органов власти. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 февраля заявил председатель правительства России Михаил Мишустин на пленарной сессии форума «Цифровая перезагрузка: рывок в новую реальность». Подробности в материале: Мишустин оценил уровень цифрового развития органов власти в России

08:03 05.02.2021 Прибытие Михаила Мишустина в Алма-Ату (Республика Казахстан). government.ru.

08:04 05.02.2021 Российская сторона всецело поддерживает предложение Казахстана о том, что всеобъемлющая цифровизация должна стать движущей силой развития ЕАЭС. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 февраля заявил премьер-министр Михаил Мишустин на пленарной сессии форума «Цифровая перезагрузка: рывок в новую реальность». Подробности в материале: Мишустин заявил об угрозе попадания в зависимость от цифровых платформ

08:11 05.02.2021 Страны Евразийского экономического союза иногда недостаточно последовательны в проведении интеграционных мер. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 февраля заявил председатель правительства России Михаил Мишустин на пленарной сессии форума «Цифровая перезагрузка: рывок в новую реальность». Читайте также: Мишустин раскритиковал «осторожных подход» к совместной цифровизации в ЕАЭС

08:17 05.02.2021 Странам Евразийского экономического союза необходимо сосредоточиться на преодолении барьеров в цифровой сфере. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 февраля заявил председатель правительства России Михаил Мишустин на пленарной сессии форума «Цифровая перезагрузка: рывок в новую реальность». Читайте также: Мишустин увидел угрозы суверенитету в отсутствии единой цифровизации ЕАЭС

08:19 05.02.2021 Михаил Мишустин представил мобильное приложение «Путешествую без COVID-19». С его помощью можно оперативно зарегистрировать ПЦР-тест и без проблем въехать на территорию РФ. Армения и Белоруссия уже подключились к приложению.

08:19 05.02.2021 «Интеграционные процессы в рамках нашего Союза нуждаются в доработках», — сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, открывая пленарную сессию форума «Цифровая перезагрузка: рывок в новую реальность». Читайте также: Токаев призвал доработать интеграционные процессы в рамках ЕАЭС

08:20 05.02.2021 Флаги ЕАЭС. eurasiancommission.org

08:22 05.02.2021 Приложение «Путешествие без COVID-19» должно стать универсальным средством для перемещения граждан по территории ЕАЭС. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 февраля заявил председатель правительства России Михаил Мишустин на пленарной сессии форума «Цифровая перезагрузка: рывок в новую реальность». Об этом: Мишустин призвал ЕАЭС использовать приложение для путешествий в пандемию

08:26 05.02.2021 В России создаётся мобильное приложение для облегчения трудовой миграции. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 февраля заявил председатель правительства России Михаил Мишустин на пленарной сессии форума «Цифровая перезагрузка: рывок в новую реальность». Об этом: Мишустин анонсировал единое приложение для трудовых мигрантов в Россию

09:00 05.02.2021 Стандарты мобильной связи пятого поколения 5G в крупных городах Казахстана планируется внедрить в ближайшие пять лет. Об этом 5 февраля заявил премьер-министр республики Аскар Мамин, выступая на форуме «Цифровая перезагрузка: рывок в новую реальность». Подробности в материале: В Казахстане назвали сроки внедрения сетей 5G

09:03 05.02.2021 Встреча Михаила Мишустина с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым. government.ru

09:05 05.02.2021 В преддверии заседания Евразийского межправительственного совета и Алма-Атинского цифрового форума — 2021 Михаил Мишустин встретился с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым. «В прошлом году, несмотря на то, что были сложные явления в экономике, глобальные кризисные явления, нам удалось практически сохранить наш товарооборот на уровне 2019 года. Вместе с этим получили развитие новые направления нашего сотрудничества, чему мы очень рады. Хотел бы особо отметить, Михаил Владимирович, и поблагодарить за сотрудничество в сложное время пандемии — мы получили российскую вакцину «Спутник V», и с 1 февраля среди населения Казахстана началась массовая вакцинация. Мы уверены, что наше сотрудничество практически по всем направлениям — наше стратегическое сотрудничество будет продолжено и в 2021 году», — сказал премьер Казахстана.

09:08 05.02.2021 Михаил Мишустин во время встречи с Аскаром Маминым акцентировал внимание на повестке форума: «Мы с Вами обменивались мнениями, много уже сделано — и казахстанская сторона приложила много усилий, и наши партнёры из стран ЕАЭС — в создании цифровой повестки нашего союза. Мы с Вами посмотрим наработки мобильных приложений, которые сделал в том числе и ЕАБР, которые касаются ковида — «Путешествую без COVID-19», а также помогают найти работу. Мы с Вами об этом говорили. И вот уже, по сути, это сделано».

09:14 05.02.2021 Михаил Мишустин в преддверии заседания Евразийского межправительственного совета и Алма-Атинского цифрового форума — 2021 с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. Глава правительства России отметил, что Узбекистан впервые участвует в заседании Евразийского межправсовета в качестве государства-наблюдателя при Евразийском союзе. «Это для нас очень знаменательно», — сказал Мишустин.

09:14 05.02.2021 Встреча Михаила Мишустина с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. government.ru

09:16 05.02.2021 Мишустин отметил, что ведётся подготовка государственного визита в Россию президента Узбекистана Шавката Мирзиёева: «Прорабатывается солидный пакет документов к подписанию. Мы также готовим насыщенную программу. Очень важным этапом подготовки госвизита станет второе заседание Совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана. Это подчёркивает и масштаб, и значимость двустороннего сотрудничества. К сожалению, в связи с санитарно-эпидемиологическими ограничениями наши мероприятия переносятся на март-апрель. Но российские и узбекистанские ведомства плотно работают над тем, чтобы это всё состоялось. И надеюсь, что мы в ближайшее время договоримся о конкретных датах».

09:20 05.02.2021 Российская Федерация является ведущим торговым партнёром Узбекистана. Несмотря на коронавирус, за 11 месяцев 2020 года взаимный товарооборот вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил около 5,3 млрд долларов. «Наши президенты поставили задачу до 10 млрд его довести. Надеюсь, что мы с Вами сделаем всё для этого необходимое, чтобы увеличить взаимный товарооборот», — сказал Мишустин. Он также выразил надежду, что Россия надеется на партнёрство и по вакцинам.

09:22 05.02.2021 Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, в свою очередь, отметил, что между двумя государствами «очень хорошо идёт не только торговое, но и инвестиционное сотрудничество, промышленная кооперация».

09:24 05.02.2021 «Очень большое, приоритетное значение мы придаём развитию культурно-гуманитарных связей. Мы высоко ценим поддержку совместной программы «Класс», направленной на улучшение качества преподавания русского языка в Узбекистане. Уже более 100 преподавателей русского языка и методистов прибыли в Узбекистан и начали во всех регионах работу. Мы очень благодарны руководству России за это, потому что это для нас очень важное направление, на котором мы будем работать эффективно и всех подключать», — сказал премьер-министр Узбекистана Мишустину.

09:26 05.02.2021 Премьер-министр Абдулла Арипов также выразил благодарность за помощь в реализации в Узбекистане налоговой реформы: «Благодаря технической помощи и гранту Российской Федерации мы завершаем первый этап этого большого институционального мероприятия. Как раз накануне нашей встречи руководители налоговых служб подвели итоги первого этапа, и наш глава налоговой службы докладывал мне, что у них очень хорошее взаимодействие с российскими коллегами, и они уже работают над вторым этапом. Это всё приносит очень хорошие плоды для приведения в соответствие экономики и платёжеспособности в налоговой сфере в Узбекистане. За что мы Вам очень благодарны».

09:27 05.02.2021 Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов также сообщил о начале нового проекта по маркировке алкогольной, табачной продукции, лекарственных средств, электроники. «То есть по всем этим направлениям мы тоже работаем», — отметил он.

09:28 05.02.2021 Делегация Евразийской экономической комиссии во главе с председателем коллегии Михаилом Мясниковичем прибыла в Алма-Ату (Республика Казахстан). eurasiancommission.org

10:16 05.02.2021 Фонд цифровых инициатив Евразийского банка развития (ФЦИ ЕАБР) разработает до начала 2022 года специализированный мобильный сервис «Работа в ЕАЭС». Об этом в ходе форума Digital Almaty сообщил председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Приложение «Работа в ЕАЭС» предназначено для устранения цифрового разрыва, создания условий комфортного пребывания в стране трудоустройства и укрепления интеграционных связей в рамках Союза.

10:16 05.02.2021 5 февраля перед пленарной сессией Михаил Мишустин совместно с главами делегаций, принимающих участие в форуме, ознакомился с презентацией и осмотрел выставку цифровых проектов.

10:17 05.02.2021 При помощи приложения можно будет получить широкий спектр государственных и коммерческих услуг еще до въезда в страну трудоустройства: оформить необходимые для трудоустройства документы, найти и откликнуться на вакансию, арендовать жилье, оформить страховку, получить кредит на переезд и обустройство, устроиться на работу.

10:17 05.02.2021 Платформа разрабатывается с учетом потребностей пользователей, а также необходимости удобства и простоты ее применения. Напоминания, календари и электронные «помощники» существенно облегчат процесс работы с приложением.

10:18 05.02.2021 «Приложение поможет сократить цифровой разрыв в получении государственных, коммерческих и финансовых услуг между трудовыми мигрантами и резидентами. Это прорыв в обеспечении единого рынка труда нашего Союза. К примеру, еще до приезда в страну будущий работник сможет встать на учет в органах пенсионного страхования и налоговых службах, найти и откликнутся на вакансию, арендовать жилье, оформить страховку, получить кредит на переезд и обустройство, устроиться на работу», — сообщил председатель Правления ЕАБР Николай Подгузов.

10:47 05.02.2021 В рамках государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Москву планируется подписать «солидный пакет документов». Об этом 5 февраля заявил председатель правительства России Михаил Мишустин на встрече со своим узбекистанским коллегой Абдуллой Ариповым. Читайте также: Премьер-министры России и Узбекистана обсудили визит Мирзиёева в Москву

11:03 05.02.2021 В Алма-Ате сегодня, 5 февраля, началась встреча глав правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Она проходит в узком составе в закрытом режиме. В заседании в рамках работы Евразийского межправительственного совета принимают участие премьер-министры России Михаил Мишустин, Казахстана Аскар Мамин, Белоруссии Роман Головченко, а также председатель правительства Армении Никол Пашинян и недавно назначенный на эту должность глава правительства Киргизии Улукбек Марипов. Читайте также: Премьер-министры стран ЕАЭС начали встречу в узком составе

11:13 05.02.2021 Выступление Михаила Мишустина на международном форуме «Цифровое будущее глобальной экономики» [government.ru]

11:16 05.02.2021 Приложение «Путешествую без COVID-19» с 1 февраля могут использовать все граждане России, Армении и Белоруссии. С его помощью можно выбрать клинику для тестирования на коронавирус, получить результат анализа и, если тест отрицательный, можно отправляться в поездку.

11:19 05.02.2021 Казахстану и Киргизии предложено присоединиться к сервису «Путешествую без COVID-19"в ближайшее время.

11:21 05.02.2021 Подобные сервисы устраняют различные барьеры, которые мешают людям в условиях пандемии пересекать государственные границы ЕАЭС, искать работу и устраивать жизнь в странах «пятерки».

11:43 05.02.2021 Посещение выставки цифровых проектов [government.ru]

11:55 05.02.2021 Следующее заседание межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должно состояться 23 апреля в России. Об этом 5 февраля журналистам сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Об этом: Следующее заседание межправительственного совета ЕАЭС состоится 23 апреля

11:59 05.02.2021 Странам ЕАЭС удалось не допустить самого плохого сценария развития эпидемии коронавируса благодаря слаженным действиям стран — участниц союза. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 февраля заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Межправительственного совета Евразийского экономического союза. Читайте также: РФ окажет необходимую поддержку партнёрам по ЕАЭС — Мишустин о вакцинации

11:59 05.02.2021 В Евразийском банке развития будет создан центр цифровых компетенций Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующее предложение внес премьер-министр Республики Казахстан, председатель Совета ЕАБР Аскар Мамин в ходе форума Digital Almaty. Предложение поддержали присутствовавшие главы правительств стран — участниц ЕАБР: Армении, Белоруссии, Киргизии и России.

12:00 05.02.2021 По их мнению, центр цифровых компетенций ЕАБР станет площадкой, которая сможет реализовывать цифровую повестку ЕАЭС, координировать создание общих цифровых платформ и реализацию IT-проектов. Соответствующие полномочия ЕАБР по предложению премьер-министра Белоруссии Романа Головченко будут закреплены в обновленной стратегии ЕАБР, которую планируется принять в ближайшее полугодие.

12:01 05.02.2021 «Евразийский банк развития полностью готов к такой миссии. Мы уже продемонстрировали свой профессионализм в сфере цифровых технологий. Всего за полгода после создания Фонда цифровых инициатив Банк предложил и внедрил решение для поездок граждан в условиях пандемии — приложение «Путешествую без COVID-19», а уже сейчас создает сервис «Работа в ЕАЭС», который станет прорывным для обеспечения единого рынка труда и дальнейшей интеграции наших стран. Мы понимаем, что нужно для цифровой интеграции ЕАЭС и как ее проводить», — сказал председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.

12:08 05.02.2021 В период пандемии тенденции к протекционизму в мире лишь возрастают, и страны ЕАЭС должны усилить противостояние им с помощью усиления промышленной кооперации. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 февраля заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Межправительственного совета Евразийского экономического союза. Читайте подробнее: Мишустин предложил ЕАЭС меры борьбы против санкций и протекционизма

12:12 05.02.2021 Список глав делегаций, принимающих участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Алма-Ате: премьер-министр Республики Армения Никол Воваевич Пашинян; премьер-министр Республики Беларусь Роман Александрович Головченко; премьер-министр Республики Казахстан Аскар Узакпаевич Мамин; премьер-министр Киргизской Республики Улукбек Асамидинович Марипов; председатель правительства Российской Федерации Михаил Владимирович Мишустин; председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Владимирович Мясникович.

12:12 05.02.2021 Представители государств-наблюдателей при Евразийском экономическом союзе: премьер-министр Республики Куба Мануэль Марреро Крус (выступление в формате видеозаписи); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба в Российской Федерации Хулио Гармендия Пенья; исполняющий обязанности премьер-министра Республики Молдова Аурелий Чокой(в режиме видеоконференции); премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Нигматович Арипов.

12:13 05.02.2021 Страны ЕАЭС должны опираться на опыт противостояния эпидемии коронавируса при выстраивании общей работы в сфере здравоохранения. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 февраля заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Межправительственного совета Евразийского экономического союза. Об этом: Мишустин призвал учесть опыт эпидемии в системе здравоохранения ЕАЭС

12:13 05.02.2021 Участие в работе международного форума «Цифровое будущее глобальной экономики» [government.ru]

12:14 05.02.2021 Россия готова оказывать помощь странам ЕАЭС с вакцинацией от коронавируса, заявил Михаил Мишустин на заседании Межправительственного совета Евразийского экономического союза.

12:15 05.02.2021 В сфере образования страны ЕАЭС должны обеспечить признание на всей территории Союза учебных степеней и званий, а также профессиональной квалификации по наиболее востребованным специальностям. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 февраля заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Межправительственного совета Евразийского экономического союза. Читайте подробнее: Мишустин обозначил приоритет в сфере образования для стран ЕАЭС

12:15 05.02.2021 По словам Мишустина, решающим фактором станет создание возможностей для вакцинирования на территории всего союза. В России уже зарегистрировано две вакцины, идёт регистрация третьей, по поручению президента началась бесплатная массовая вакцинация. «Мы готовы оказывать партнерам необходимую поддержку, делиться опытом. С каждым из вас мы активно взаимодействуем в этом направлении», — отметил он.

12:18 05.02.2021 Михаил Мишустин на международном форуме «Цифровое будущее глобальной экономики» [government.ru]

12:23 05.02.2021 Дорожная карта по углублению интеграции работы налоговых служб стран ЕАЭС подготовлена, и страны Союза должны предоставить свою реакцию по ней. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 февраля заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Межправительственного совета Евразийского экономического союза. Подробности в материале: РФ готова к углублению интеграции налоговых систем стран ЕАЭС — Мишустин

12:25 05.02.2021 Белоруссия считает, что странам — участницам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) важно выработать совместные ответные меры на протекционизм и политику санкций, которые осуществляют третьи страны. Об этом 5 февраля заявил белорусский премьер-министр Роман Головченко в ходе своего выступления на заседании межправительственного совета ЕАЭС, которое проходит в Алма-Ате. Подробности в материале: Белоруссия призвала страны ЕАЭС совместно отстаивать свои права

12:26 05.02.2021 Страны ЕАЭС должны активно расширять географию сотрудничества. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 февраля заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Межправительственного совета Евразийского экономического союза. Читайте подробнее: Мишустин назвал условие для усиления позиций ЕАЭС на международной арене

13:17 05.02.2021 Согласно предварительным итогам, за 2020 год снижение ВВП Евразийского экономического союза (ЕАЭС) составило 3,9%. Об этом 5 февраля рассказал на пресс-конференции председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович на заседании Межправительственного совета ЕАЭС в Алма-Ате. Читайте также: ЕЭК прогнозирует по итогам 2020 года спад ВВП ЕАЭС на 3,9%

13:45 05.02.2021 Заседание Евразийского межправительственного совета. government.ru

13:54 05.02.2021 В 2021 году ожидается, что ВВП Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вырастет на 3,2%, сообщил на пресс-конференции председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович.

13:55 05.02.2021 «Те прогнозы, которые сделала комиссия, говорят о том, что у нас 2021 год будет достаточно успешным, и мы ожидаем роста экономик стран нашего союза не менее чем на 3,2%», — сказал Мясникович.

14:26 05.02.2021 Куба впервые в качестве наблюдателя приняла участие в заседании Евразийского межправсовета. Этот межправительственный совет имеет особое значение для Кубы, отметил премьер-министр Мануэль Марреро Крус.

14:31 05.02.2021 По словам Марреро Круса, это предоставляет Кубе возможности для расширения уже имеющихся связей со странами — участниками ЕАЭС.

14:40 05.02.2021 Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба в Российской Федерации Хулио Антонио Гармендия Пенья. eurasiancommission.org

14:50 05.02.2021 В Евразийский экономический союз входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Статус государств-наблюдателей имеют Молдавия, Узбекистан и Куба.

15:14 05.02.2021 В министерстве торговли и интеграции Республики Казахстан прокомментировали Евразийский межправительственный совет. Главы правительств стран-участниц Евразийского экономического союза обсудили актуальные вопросы развития интеграционных процессов на евразийском пространстве. Центральным вопросом обсуждений на высоком уровне является устранение барьеров во взаимной торговле стран ЕАЭС. В ходе совещания 5 февраля особое внимание уделено регулированию рынка металлолома. Дискуссия развернулась вокруг решений Коллегии, которыми меры регулирования экспорта лома в Казахстане и Белорусии признаны барьерами.

15:15 05.02.2021 «Казахстаном установлено ограничение использования автотранспортных средств при вывозе лома. Мера является частью комплексной борьбы с теневым оборотом металлолома и абсолютно не противоречит Договору. Ежегодно теневой оборот лома влечет потери государственного бюджета в сумме более 3,5 млрд. тенге», — сообщил министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов в кулуарах Евразийского межправсовета. Он также пояснил, что Республика Казахстан наложила вето на решение ЕЭК признать барьером запрет вывоза лома автомобилями из РК.

15:16 05.02.2021 Султанов пояснил, что на сегодня все страны ЕАЭС применяют различные меры ограничения экспорта лома и отходов черных металлов. «Например, в Беларуси для экспорта лома нужно получать специальное разрешение правительства. Армения и Кыргызстан ввели запрет на вывоз металлолома на полгода».

15:17 05.02.2021 Казахстанская сторона считает, что удовлетворение внутреннего рынка оборота лома в ЕАЭС должно достигаться за счёт перенаправления экспортных потоков на нужды перерабатывающих предприятий стран. «Если есть дефицит на внутреннем рынке, то наши страны могут совместными усилиями сбалансировать рынок. Но если отдельные страны при наличии дефицита лома для загрузки своих предприятий продолжают его активно вывозить в третьи страны, то нет оснований требовать безусловных поставок лома от партнеров по ЕАЭС в ущерб их собственной промышленности», — заявил Султанов, добавив, что лом РК, РА, КР, РБ в большей части потребляется предприятиями Российской Федерации. В то время как российский лом «уходит» в дальнее зарубежье.

15:19 05.02.2021 В министерстве торговли и интеграции Республики Казахстан отметили, что в настоящее время Москва начала выставлять барьеры для экспорта своего лома в третьи страны: с 31 января на 180 дней введена в действие повышенная ставка экспортной таможенной пошлины на вывоз лома, что должно снизить экспортную привлекательность отрасли. По итогам обсуждения вопроса стороны договорились провести дополнительные консультации как на пятерку, так и в двустороннем формате, в ходе которых страны должны договориться о внутренних балансах данного стратегического сырья.

15:20 05.02.2021 Еще одним ключевым вопросом повестки дня стала тема применения «вето» страна ЕАЭС к торговым мерам. «Казахстан рассматривает применение права «вето» как безусловное суверенное право государства. Оно позволяет не допустить принятие Коллегией решений, которые бы противоречили нашим экономическим интересам. Но при этом должны быть понятные правила применения право «вето» к торговым мерам, потому что применение таких мер четко урегулировано международным правом ВТО», — пояснил Бахыт Султанов. Итогом переговоров стало достижение компромисса практически по всем пунктам проекта Регламента применения «вето» странами к решениям Евразийской экономической комиссии по торговым мерам.

15:34 05.02.2021 Стороны также согласовали Порядок координации и аналитического обеспечения селекционно-племенной работы в области племенного животноводства и доклад о макроэкономической ситуации в странах ЕАЭС. Данные договоренности позволят очертить горизонты дальнейшего развития рынка ЕАЭС.

15:38 05.02.2021 Помимо этого, главы-правительств одобрили кандидатуру Руслана Бекетаева на должность члена Коллегии по экономике и финансовой политике ЕЭК.

16:24 05.02.2021 Форум «Digital Almaty 2021. Цифровая перезагрузка. Рывок в новую реальность». primeminister. kz