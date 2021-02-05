Салехард, 5 февраля, 2021, 06:32 — ИА Регнум. В Салехарде планомерно «чистят» город от незаконных строений. В основном это самовольно поставленные гаражи, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Пресс-служба горадминистрации Салехарда Самовольно поставленные гаражи

В результате крайнего рейда специалисты профильных ведомств и Общероссийского народного фронта выявили 500 незаконных построек, которые подлежат сносу. Проводится работа по установлению их собственников, на гаражах расклеиваются объявления. Если владельца найти не удаётся, то в судебном порядке имущество признаётся бесхозным и сносится без уведомлений.

Руководитель регионального исполкома ОНФ Иван Новицкий считает работу по сносу незаконных объектов важной. На месте портящих вид города гаражей можно поставить детские площадки и спортивные сооружения, или оборудовать автостоянку.