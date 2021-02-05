Париж, 5 февраля, 2021, 11:41 — ИА Регнум. В Париже настоящая зима, продолжительные дожди стали причиной паводка на реке Сене, который затопил набережные и парки столицы.

Екатерина Кушакова Сквер Вер-Галан

Екатерина Кушакова Вид на набережную Орлеан и мост Турнель

В четверг, 4 февраля, местные СМИ сообщили о поднятии воды в Сене до отметки 4,34 метра выше среднего уровня. В связи с этим большая часть набережных закрыта, перемещение кораблей запрещено, некоторые автомобильные участки дорог также закрыты.

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Екатерина Кушакова Мост Менял и затопленная дорога Жорж Помпиду

Екатерина Кушакова Затопленный сад Тино Росси

На данный момент в Париже некоторые участки набережных еще остаются открытыми для прогулок. В основном от паводка пострадали жители, которые живут на пришвартованных к берегам кораблях, так как доступ к жилищу для них затруднен и небезопасен, а также транспортные службы, которые используют корабли для транспортировки товаров (в среднем в Париже каждый день кораблями транспортируется около 1000 тонн).

Екатерина Кушакова Живущие на кораблях парижане добираются домой на лодках

Екатерина Кушакова Мост Нотр-Дам и затопленная дорога Жорж Помпиду

Екатерина Кушакова Затопленный сад Тино Росси и мост Сюли

Екатерина Кушакова Небезопасный путь домой

Екатерина Кушакова Пор де Монтбело и набережная Турнель

Линия городского метро RER C, которая была закрыта из-за паводка зимой 2018, пока что не затронута водой.