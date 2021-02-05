Москва, 5 февраля, 2021, 03:35 — ИА Регнум. В суд по интеллектуальным правам поступил иск к политической партии «Справедливая Россия». Истцом является ООО «Кондитерская фабрика «Родина» из Новосибирской области. Дело пока не принято к производству, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Иск

Суд, в который 2 февраля 2021 года поступило исковое заявление, рассматривает только споры, связанные с защитой интеллектуальных прав. Вероятно, речь идёт о споре за какие-то товарные знаки. В качестве третьего лица приглашена Федеральная служба по интеллектуальной собственности.

4 февраля 2021 года судья Рогожин оставил иск без движения до 9 марта 2021 года.

Предположительно, спор касается товарного знака «Родина», права на который в ноябре 2005 года зарегистрировала одноимённая партия. Позднее она объединилась с рядом иных юрлиц, в том числе со «Справедливой Россией». В декабре 2014 года за товарный знак уже был спор в этом же суде. Из материалов того дела известно, что в настоящее время правообладателем является именно партия «Справедливая Россия». Истцом в деле выступала партия «Родина», восстановленная в 2012 году. Данный спор «Родина» проиграла.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 января 2021 года лидеры трёх партий — «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» подписали манифест об объединении.