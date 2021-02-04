Вашингтон, 5 февраля, 2021, 02:25 — ИА Регнум. Кандидатура бывшего постпреда США при ООН Саманты Пауэр на пост руководителя Агентства по международному развитию (USAID) выдвинута на утверждение в американском Сенате. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба Белого дома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саманта Пауэр

Глава государства Джо Байден выбрал ее претендентом на эту должность сразу же после своей инаугурации. Пауэр работала на посту постоянного представителя США при ООН с 2013 по 2017 годы.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля Джо Байден выдвинул на пост директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) кандидатуру бывшего американского посла в РФ Уильяма Бернса.