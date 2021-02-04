Пекин, 5 февраля, 2021, 02:01 — ИА Регнум. Китай, ставший крупнейшим рынком розничных онлайн-продаж восьмой год подряд, обеспечил годовой объем онлайн-продаж на уровне 11,76 трлн юаней (около $1,82 трлн) в 2020 году, что на 10,9% больше в годовом исчислении, сообщает агентство Синьхуа.

Онлайн-покупка

Соответствующие данные были оглашены в рамках статистического доклада о развитии китайской сети Интернет, представленного Китайским информационным центром сети Интернет.

Онлайн-продажи физических товаров достигли 9,76 трлн юаней в 2020 году, что составляет около четверти от общего объема розничных продаж потребительских товаров, говорится в докладе.

К декабрю 2020 года Китай насчитывал более 782 млн онлайн-потребителей, что на 72 млн больше, чем в марте 2020 года и составляет примерно 80% от общего числа интернет-пользователей страны. Закупка товаров посредством платформ электронной коммерции также становится все более популярной в Китае.