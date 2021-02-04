Рим, 5 февраля, 2021, 01:40 — ИА Регнум. Общий индекс цен на продовольственные товары в совокупности по всему миру вырос до 113,3 пункта — максимального значения за последние семь лет, сообщили 4 февраля в пресс-службе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).

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Эксперты организации установили, что цены росли во всех категориях товаров, однако наиболее заметный рост произошёл на рынках сахара, зерновых культур и растительного масла.

Так, индекс цен на сахар поднялся на семь пунктов (8,1%), до 94,2 пункта — рекордного значения с мая 2017 года. В категории зерновых этот индекс достиг 124,2 пункта (+8,3п.), растительного масла — 138,8 пункта (+7,7п.).

Увеличение цен в организации объяснили климатическими факторами, влияющими на урожайность, а также некоторыми страновыми особенностями и конъюнктурой на рынках.

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