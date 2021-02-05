Лондон, 5 февраля, 2021, 09:55 — ИА Регнум. Настойчивая реклама дивного цифрового мира, новой нормальности и виртуальной реальности подталкивает молодежь в развитых и развивающихся странах выбирать профессию, связанную с компьютерными вычислениями. В университетах предложение по подготовке IT-специалистов растет пропорционально спросу со стороны абитуриентов, особенно это касается специальностей, связанных с созданием искусственного интеллекта (ИИ).

Алексей Колчин ИА REGNUM Студенты

Великобритания, желая не отставать от ближайших (ЕС) и далеких (США и Китай) соседей по уровню подготовки специалистов в этой области, наращивает количество студентов-айтишников.

Тем не менее будущее цифровой экономики и ИИ ещё до конца не ясно, так как поставленные человечеством задачи — материальное благополучие, здоровье, уничтожение бедности и безграмотности и мирное сосуществование — не решаются с их помощью. Более того, новейшие IT-технологии создают новые проблемы, начиная с последствий дискриминации людей по разным признакам и заканчивая гибридными войнами с «отключением» всей планеты.

Данные Британской службы приема в университеты и колледжи (UCAS) по направлениям, которые выбирают студенты для высшего образования, опубликованы порталом FEnews 4 февраля 2021 года.

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Данные показывают большой сдвиг предпочтений в сторону технологических специальностей, что стало трендом последних десяти лет, в течение которых наблюдается впечатляющий рост спроса на инженерные дисциплины и информатику. Например, рост спроса на курс по искусственному интеллекту (ИИ) составил в 2020 году 400% по сравнению с предыдущим годом.

В полном отчете о поступлении студентов в университеты и колледжи в 2020 году сообщается, что устойчивая популярность предметов STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics — наука, технологии, инженерия и математика) не проявляет никаких признаков снижения за период 2011—2020 годов:

• число зачисленных на курсы информатики выросло почти на 50% с 20 420 студентов до 30 090;

• прием на инженерные курсы увеличился на 21% — с 25 995 до 31 545;

• а прием на новые курсы ИИ вырос на 400% — с 65 до 355.

Джулия Адамсон, директор по образованию Британского компьютерного общества (BCS) так прокомментировала эти цифры:

«Все увеличивающийся и разнообразный поток талантов в области компьютерных наук и искусственного интеллекта необходим для восстановления экономики Великобритании и ее глобальной конкурентоспособности. Создание Национального центра компьютерного образования (NCCE) предлагает большему количеству молодых людей получить опыт работы с компьютером в школе и помогает создать спрос на этот предмет для получения диплома и высшей ученой степени. Курсы искусственного интеллекта привлекут более широкий круг студентов, чем когда-либо, поскольку искусственный интеллект становится важным для решения этических проблем во всех секторах экономики и общества. BCS поддерживает университеты с тех пор, как компьютерные технологии впервые начали преподавать на уровне ученых степеней, и мы до сих пор помогаем университетам внедрять этические и профессиональные практики в курсы по машинному обучению и науке о данных».

Остается высоким спрос на сестринское дело в медицинских колледжах. Несмотря на отмену стипендий в 2017 году, спрос на места для подготовки медсестер сейчас почти на том же уровне, что и в 2011 году (62 920 заявителей сделали выбор в пользу медсестер в 2020 году по сравнению с 63 275 в 2011 году).

С увеличением количества мест на медицинские специальности за последние несколько лет, прием на медицинские курсы находится на самом высоком уровне за всю историю, увеличившись на 37% с 2017 года.

Прием на юридическое направление увеличился с 22 720 человек в 2011 году до 29 105 в 2020-м.

Бизнес-образование также стало пользоваться большей популярностью: количество принятых студентов выросло с 61 100 в 2011 году до 75 515 в 2020 году.

По направлению психологии в 2011 году пошли учиться 16 685 человек, а в 2020-м — 26 200.

Популярность гуманитарных дисциплин за последнее десятилетие снизилась. В исследованиях английского языка наблюдалось снижение с 10 020 человек в 2011 году до 6980 в 2020 году, а на исторических и философских направлениях — с 15 060 до 12 870.

Обеспокоенность вызывает значительное снижение поступающих на языковые предметы. Для Британии после Брекзита потребность в языках, вероятно, останется высокой, однако прием на современные языковые курсы снизился на 36% — с 6005 до 3830 за тот же период.

Клэр Марчант, генеральный директор UCAS, высказала свое мнение по поводу происходящего:

«На выбор абитуриентов влияет множество факторов. Приятно видеть, что они реагируют на экономические сигналы повышенным спросом на такие предметы, как инженерное и сестринское дело. Снижение количества желающих поступить на языковые направления может усугубить разрыв в языковых навыках после Брекзита, поэтому важно принять меры для продвижения языковых направлений в секторе образования».