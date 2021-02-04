Киев, 5 февраля, 2021, 01:01 — ИА Регнум. Некоторые украинские средства массовой информации якобы получают финансирование из средств, заработанных в Донецкой Народной Республике (ДНР), заявил 4 февраля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире телеканала «1+1».

Пресс-служба МВД Украины Арсен Аваков

«С помощью денег, заработанных в том числе на территории ДНР, финансируется ряд наших изданий. Это недопустимая ситуация», — сказал он.

Аваков не назвал издания, которые финансируются таким образом, а также источники и пути передачи денег, ограничившись заявлением о «пропагандистском яде», который поступает на Украину из «государства-агрессора».

Напомним, Аваков ранее поддержал закрытие трёх оппозиционных телеканалов, поблагодарив за этот «своевременный и государственный» шаг президента Украины Владимира Зеленского. Репрессии Киева в отношении оппозиционных СМИ осудили крупнейшие международные журналистские организации, а на Украине их назвали узурпацией власти Зеленским.