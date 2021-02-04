Колпино, Санкт-Петербург, 5 февраля, 2021, 00:34 — ИА Регнум. В городе Колпино (входит в состав Санкт-Петербурга) специалисты энергокомпании ГУП «ТЭК СПб» завершили ремонт внутриквартальной теплосети и вернули тепло и горячую воду в два десятка зданий, в том числе 16 жилых домов и три детских учреждения.

Дарья Драй ИА REGNUM Ремонт

По данным синоптиков, температура воздуха в Петербурге в ночь на 5 февраля опустится до минус 18 градусов, и без тепла местным жителям в своих домах пришлось бы тяжело.

Как сообщалось ранее, технологический дефект был выявлен на теплосети диаметром 273 мм в 11:30 мск 4 февраля на Заводском проспекте, д. 50. На его устранение, по нормативам, отводится 13 часов, но теплоэнергетики справились быстрее на два часа, к 23:00 4 февраля.

«В ходе ремонта было заменено порядка двух метров трубопровода», — уточнили в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб».