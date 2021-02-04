Париж, 4 февраля, 2021, 23:37 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в ходе своего выступления на онлайн-форуме, организованном Атлантическим советом, что Симоновский суд Москвы совершил «большую ошибку», приговорив Алексея Навального к «реальному» сроку. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Единство

«Я думаю, что это большая ошибка даже с точки зрения стабильности в России», — заявил Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, на том же онлайн-форуме президент Франции заявил, что крупные технологические компании, такие как Google и Facebook,«уничтожили все платформы», где бывший президент СШАДональд Трамп«и его сторонники могли выражать свои мнения», заблокировав аккаунты политика.