Париж, 4 февраля, 2021, 23:35 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в ходе выступления в Атлантическом совете, что крупные технологические компании, такие как Google и Facebook, «уничтожили все платформы», где бывший президент США Дональд Трамп«и его сторонники могли выражать свои мнения», заблокировав аккаунты политика. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщает Axios.

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«Я не хочу жить в демократии, в которой ключевые решения принимаются частными игроками, частными социальными сетями. Я хочу, чтобы важные решения принимались на уровне законодательства, за которое проголосовали наши и ваши представители, или с помощью регламентов, или с помощью политики, которые обсуждались бы демократическими лидерами в ходе демократических процедур», — заявил лидер Франции.

Макрон также назвал блокировку аккаунтов Трампа в социальных сетях «новым насилием».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции поддержал позицию канцлера Германии Ангелы Меркель, заявившей ранее, что в Евросоюзе«будут рады» всем вакцинам, которые получат одобрение европейского регулятора, в том числе и вакцине «Спутник V».