Идлиб, Сирия, 4 февраля, 2021, 23:07 — ИА Регнум. О 19 обстрелах за сутки со стороны террористов группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщили 4 февраля в пресс-службе Минобороны РФ.

Mil.ru Алеппо. Сирия

Обстрелы зафиксированы в Идлибской зоне деэскалации: девять — в провинции Илдиб, пять — в Латакии, три — в Алеппо и два — в Хаме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в предыдущие сутки в зоне деэскалации «Идлиб» было зафиксировано 18 обстрелов сирийских войск со стороны «Джабхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).