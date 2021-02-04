Москва, 4 февраля, 2021, 22:58 — ИА Регнум. В Вооружённых силах России по состоянию на 4 февраля выявлено более 2,5 тысячи носителей коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны.

Mil.ru Проверка температуры у военнослужащего

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"В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта 2020 года на текущие сутки установлено 2549 военнослужащих с положительными результатами тестирования», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, на сегодняшний день 1303 человека проходят лечение в госпиталях Минобороны, ещё 21 военнослужащий — в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения. В изоляторах по месту службы содержатся 10 инфицированных, 1215 военнослужащих изолированы на дому.

По данным военных медиков, пятеро военнослужащих с коронавирусом находятся в тяжёлом состоянии, ещё девять — в состоянии средней тяжести, у остальных не наблюдается симптомов заболевания.

Сообщается также, за последние сутки после прохождения лечения выздоровело 150 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооружённых силах увеличилась до 28 498 человек.