Нагоя, Япония, 4 февраля, 2021, 22:50 — ИА Регнум. В будущем японском тематическом парке студии Ghibli появится замок Хаула в «натуральную величину». Об этом 4 февраля сообщил портал Game Rant.

Цитата из м/ф «Ходячий замок». реж Хаяо Миядзаки. 2005. Япония Замок Хаула

Власти префектуры Айти сообщили, что точная копия замка будет находиться в части парка Witch Valley («Аллея ведьм»). На этой территории будут расположены сооружения и аттракционы, имеющие отношение к аниме «Движущийся замок Хаула» и «Ведьмина служба доставки».

Отмечается, что здание, конечно, не будет таким же огромным, каким его помнят поклонники картины, однако его размер всё же будет большим.

Напомним, анимационный фильм «Шагающий замок Хаула» (или «Ходячий замок») режиссёра Хаяо Миядзаки студия Ghibli выпустила в сентябре 2004 года. В основу картины лёг одноимённый роман британской писательницы Дианы Уинн Джонс.