Красногорск, 4 февраля, 2021, 22:40 — ИА Регнум. К концу недели в Московской области могут быть сняты ограничения на работу ночных заведений. Об этом 4 февраля сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.

Цитата из к/ф «Афоня». реж Георгий Данелия. 1975. СССР Танцы

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В эфире телеканала «Россия 1» он рассказал, что надеется снять ряд ограничений.

«Рестораны и так все открыты, дискотеки — будет и дискотека», — сказал губернатор.

Сейчас в Московской области ограничено проведение развлекательных мероприятий в ночное время — с полуночи до 8 утра.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин спрогнозировал снятие оставшихся ограничений в столице с мая 2021 года.