Вашингтон, 4 февраля, 2021, 22:38 — ИА Регнум. Перемещения американского контингента из Германии пока не будет, сообщил 4 февраля советник президента Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан.

dvidshub Американские солдаты в Германии

Соответствующее заявление, как отметил американский чиновник, сделает несколько позже президент страны Джо Байден.

Ллойд] Остин займётся пересмотром размещения военных подразделений Соединённых Штатов в мире и в рамках этого процесса приостановит любые передислокации американских военных из Германии». Салливан «Сегодня он объявит, что глава Пентагона [займётся пересмотром размещения военных подразделений Соединённых Штатов в мире и в рамках этого процесса приостановит любые передислокации американских военных из Германии».

Эти решения, отметил представитель администрации Байдена, принимаются исключительно в интересах национальной безопасности США — в соответствии с американскими национальными приоритетами.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, о выводе американского контингента из Германии заявил в начале лета прошлого года тогдашний президент Штатов Дональд Трамп. Претензии Вашингтона к Берлину заключались в том, что немцы мало тратятся на оборону.