Евротройка и США запланировали переговоры по ядерной сделке с Ираном
Вашингтон, 4 февраля, 2021, 22:13 — ИА Регнум. Переговоры по ядерной сделке с Ираном между США и евротройкой (Германия, Франция, Великобритания) запланированы в скором времени на уровне глав внешнеполитических ведомств, сообщает 4 февраля Reuters.
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Ядерная программа Ирана
По данным источника агентства, переговоры будут проходить удалённо. Возможно, это произойдёт уже завтра, 5 февраля.
Напомним, 4 февраля помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил об активном взаимодействии американской администрации с евротройкой по ядерной сделке с Ираном.
«Эти консультации, думаю, приведут к формированию единого фронта в том, что касается нашей стратегии в отношении Ирана и в отношении дипломатии по ядерной тематике».