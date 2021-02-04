Вашингтон, 4 февраля, 2021, 22:13 — ИА Регнум. Переговоры по ядерной сделке с Ираном между США и евротройкой (Германия, Франция, Великобритания) запланированы в скором времени на уровне глав внешнеполитических ведомств, сообщает 4 февраля Reuters.

ulleo Ядерная программа Ирана

По данным источника агентства, переговоры будут проходить удалённо. Возможно, это произойдёт уже завтра, 5 февраля.

Напомним, 4 февраля помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил об активном взаимодействии американской администрации с евротройкой по ядерной сделке с Ираном.