Рим, 4 февраля, 2021, 21:35 — ИА Регнум. Предприниматели Италии приветствуют выдвижение кандидатуры экс-главы Центробанка ЕС Марио Драги на пост премьер-министра страны, заявил в четверг, 4 февраля, глава национальной конфедерации промышленников Coffindustria Карло Бономи.

Бизнесмены ждут, что правительство Драги утвердит целый ряд нужных стране решений, в частности отменит выплаты так называемого пособия по гражданству и отменит так называемое правило 100, другими словами, повысит пенсионный возраст.

Обе упомянутые нормы вступили в силу в 2019 году в период деятельности правительства популистов из «Движения 5 звезд» и консерваторов из «Лиги». Выплата пособий не помогает рынку труда, а снижение пенсионного возраста наращивает и без того огромный дефицит, отметил Бономи.

В соответствии с инициативой популистов итальянское государство гарантирует каждому гражданину доход не менее 780 евро в месяц (включая 280 евро расходов на жилье) и при необходимости компенсирует «разницу». Пособия по гражданству к настоящему времени получает более миллиона семей.

Инициированное консерваторами снижение пенсионного возраста предполагает, что любой гражданин может выйти на пенсию в 62 года (а не в 67, как ранее), но только если его стаж не менее 38 лет (сумма возраста и стажа должна быть не менее 100).

Как сообщалось ранее, в январе 2021 годаправящая либерал-популистскаякоалиция Италии после выходаиз неепартии Маттео Ренци лишилась большинства в парламенте. Однако при поддержке независимых депутатов правительство 18−19 января получило вотум доверия в обеих палатах. Оппозиция называла такую конструкцию слишком шаткой, тем более в условиях кризиса, и настаивала на досрочных выборах.

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Тем не менеепрезидент страны Серджо Маттарелла после консультаций с лидерами партий 29 января разрешил прежнему премьер-министру Джузеппе Конте в третий раз сформировать коалицию в действующем составе парламента. Однако договориться у прежних союзников не получилось, 2 февраля их консультации были прерваны.

В тот же день Маттарелла заявил, что по-прежнему не считает нужным проводить досрочные выборы в условиях коронакризиса. Президент предложил экс-главе Центробанка ЕС Марио Драги сформировать «широкое» правительство. Предложение было принято 3 февраля, в тот же день начались новые консультации.