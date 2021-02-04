Москва, 4 февраля, 2021, 21:20 — ИА Регнум. Россия частично снимает введённые ранее ограничения на ввоз томатов и перцев из Армении. Об этом сообщает 4 февраля пресс-служба Россельхознадзора.

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Ввоз в Россию томатов и перцев из Армении был ограничен 14 декабря 2020 года в связи с выявлением в данной продукции вируса мозаики пепино, в отношении которого Россельхознадзором была введена карантинная фитосанитарная мера.

С 5 февраля поставки в Россию смогут возобновить 13 предприятий, расположенных в Армавирской области Армении, где характерных признаков наличия вируса обнаружено не было.

Как уточнили в Россельхознадзоре, решение об этом принято с учётом полученной от инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Армении информации о результатах карантинного фитосанитарного мониторинга тепличных хозяйств, производящих томаты и перец, на наличие указанного заболевания.