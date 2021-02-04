Пномпень, 4 февраля, 2021, 20:54 — ИА Регнум. Власти Камбоджи в экстренном порядке одобрили использование в стране вакцины против коронавируса производства китайской компании Sinopharm. Об этом 4 февраля сообщает Синьхуа со ссылкой на заявление Министерства здравоохранения этой страны в Юго-Восточной Азии.

Russian.news.cn Вакцина от коронавируса китайской компании Sinopharm

О предстоящем использовании китайской вакцины объявил глава Минздрава Мам Бунхенг; премьер-министр страны Хун Сен уточнил, что первая партия пожертвованного Китаем препарата прибудет в Камбоджу 7 февраля, пообещав лично встретить груз в аэропорту Пномпеня.

Ожидается, что первыми вакцинацию пройдут медицинские работники, учителя, охранники, военнослужащие, водители общественного транспорта и ряд других групп граждан. В настоящий момент число зараженных коронавирусом в Камбодже приближается к пятистам.