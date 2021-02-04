Киев, 4 февраля, 2021, 20:52 — ИА Регнум. Представители партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) инициативой импичмента президенту Украины Владимиру Зеленскому пытаются спровоцировать внутренний кризис в стране, заявила вечером 4 февраля пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Пресс-секретарь отметила, что сейчас «на ком-то шапка горит».

«За закрытие пророссийской пропаганды, которая подрывает политику Украины и наш путь в ЕС, фракция ОПЗЖ требует импичмента президента… Такой инициативой они пытаются внести раскол и спровоцировать внутренний кризис, что характерно для идеологии этой партии», — считает Мендель.

Она высказали уверенность, что решение власти закрыть телеканалы «широко поддержано украинским обществом».

«Было предсказуемо, что ОПЗЖ попытается спасти активы одного из соруководителей этой политической структуры. Мы и не ожидали, что ОПЗЖ начнет заниматься национальными интересами и защищать Украину… Расцениваем заявления ОПЗЖ в ответ на решение СНБО о санкциях как риторическое и пиарное прикрытие защиты активов руководителе этой политической структуры», — отметила пресс-секретарь.

В завершение она отмечает, что ирония ситуации в том, что именно политической командой Зеленского в 2019 году был принят закон об импичменте президента Украины — «но мы дали этот инструмент обществу явно не для того, чтобы его использовали, пытаясь помочь России».

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук заявил, что его политсила инициирует процедуру импичмента главы государства, поскольку располагает доказательствами того, что указ Зеленского, остановивший вещание телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, нарушает Конституцию Украины и является противозаконным.