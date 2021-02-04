Санкт-Петербург, 4 февраля, 2021, 21:01 — ИА Регнум. В Петербурге расширили сеть пунктов вакцинации от коронавируса до 108 пунктов. Об этом 4 февраля сообщили в Смольном.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» ("Спутник V")

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Из этих пунктов 97 работают на базе городских поликлиник, а 11 — в частных медицинских организациях.

За все время в Петербурге привили более 86,4 тыс. человек, из которых 18 тыс. полностью закончили цикл вакцинации. За последние сутки выполнено около 9 тыс. инъекций.

В город поступило совокупно 143 042 комплекта вакцины. Ее ежедневно распределяют по пунктам, свободных на базе осталось 10 395 доз, в поликлиниках — 46 168 комплектов.