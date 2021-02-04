Москва, 4 февраля, 2021, 19:41 — ИА Регнум. Россия направит обращение в международные организации из-за закрытия на Украине оппозиционных телеканалов NewsOne, «112 Украина», ZIK, сообщила 4 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинская цензура

Обращение будет направлено верховному комиссару ООН по правам человека, гендиректору ЮНЕСКО, комиссару Совета Европы по правам человека и представителю ОБСЕ по вопросам свободы массмедиа.

Также Москва обратится в Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, отметила Захарова, указав на вопиющий факт ограничения свободы слова украинскими властями.

Москва рассчитывает, что этими международными структурами будут приняты меры, «чтобы заставить власти Украины выполнять законы собственной страны, её международные обязательства». Это будет уже не первое обращение, ведь Москва делала заявления неоднократно по поводу Украины.

Захарова «Складывается ощущение, что нам не верили. Но сейчас уже что может помешать международным профильным структурам сделать соответствующий комментарий?»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, три вышеперечисленных канала заблокированы на Украине с 2 февраля 2021 г. Эти СМИ можно посмотреть на сайте YouTube.