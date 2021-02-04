Москва, 4 февраля, 2021, 19:35 — ИА Регнум. Средняя цена на литр бензина в России за неделю с 25 января по 1 февраля выросла на 22 копейки и достигла 46,57 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

Литр дизельного топлива за этот же период подорожал на две копейки— до 48,96 рубля.

По состоянию на 25 января средняя цена литра бензина марки Аи-92 составила 43,87 рубля, марки Аи-95 — 47,54 рубля, марки Аи-98 — 54,11 рубля.

По данным Росстата, за последнюю неделю рост цен на бензин наблюдался в 62 центрах субъектов Федерации. Наиболее существенно он подорожал в Красноярске — на 1,1%, Улан-Удэ — на 1%, Элисте — на 0,9%. Снижение цен отмечено в Самаре — на 0,1%.

В Москве и Санкт-Петербурге за отчётный период бензин подорожал на 0,2%.

Резкий рост цен на бензин продолжается в России с начала года. Согласно данным Росстата, за период с 1 января его средняя стоимость выросла уже более чем на 50 копеек.