Красноярск, 4 февраля, 2021, 19:17 — ИА Регнум. О ликвидации пожара на складе автозапчастей в Красноярске сообщили 4 февраля в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

24.mchs.gov.ru Склад автозапчастей в Красноярске после пожара

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Уточняется, что начавшийся накануне, 3 февраля, пожар в Железнодорожном районе Красноярска ликвидирован сегодня, 4 февраля, в 20:53 (время местное). К ликвидации пожара были привлечены 176 человек (106 — из МЧС РФ) и 55 единиц техники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, возгорание на складе автозапчастей началось 3 февраля в 10:39 (время местное), локализован на площади 3,9 тыс. кв. м он был в 19:29 (время местное). Потушить же пожар удалось только через сутки с лишним.