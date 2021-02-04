Абу-Даби, 4 февраля, 2021, 18:43 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург) в товарищеском матче обыграл «Ноа» (Армения) на сборе в Дубае — 3:0. Об этом 4 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Пронин ИА REGNUM Болельщики «Зенита»

У победителей голы забили Дмитрий Чистяков (25 мин.), Станислав Крапухин (38 мин.) и Михаил Погорелов (85 мин.).Ранее «Зенит» обыграл «Арарат-Армению» — 4:0.

Напомним, «Зенит» лидирует в чемпионате России (ЧР), набрав 41 очко после 19 туров.