Собянин назвал количество привитых от коронавируса москвичей
Москва, 4 февраля, 2021, 18:36 — ИА Регнум. В Москве первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции получили уже 400 тыс. жителей, сообщил 4 февраля мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Вакцина от коронавируса
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация набирает обороты – все новости»
«В целом на вакцинацию записалось около полумиллиона москвичей, из них 400 тыс. уже получили первую прививку», — сказал он.
Мэр пояснил, что около 40% всех вакцинированных — это люди старшего поколения. Именно о них, по мнению Собянина, нужно позаботиться в первую очередь, поскольку они находились на самоизоляции.