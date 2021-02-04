Москва, 4 февраля, 2021, 18:36 — ИА Регнум. В Москве первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции получили уже 400 тыс. жителей, сообщил 4 февраля мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина от коронавируса

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«В целом на вакцинацию записалось около полумиллиона москвичей, из них 400 тыс. уже получили первую прививку», — сказал он.

Мэр пояснил, что около 40% всех вакцинированных — это люди старшего поколения. Именно о них, по мнению Собянина, нужно позаботиться в первую очередь, поскольку они находились на самоизоляции.