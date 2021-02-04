Москва, 4 февраля, 2021, 18:45 — ИА Регнум. Инициатива о введении в Москве платных дорог не отвечает интересам ни общества, ни государства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил московский общественный деятель Дмитрий Сараев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Платная дорога

Комментируя новость о том, что разработчики «Стратегии развития транспортной системы Московского региона до 2035 года» предложили перевести некоторые автодороги Москвы и Подмосковья на режим с покилометровой оплатой проезда, общественник заявил, что подобная инициатива выглядит по меньшей мере странной.

«Можно ещё понять, когда дороги строятся за счёт частных средств инвестора, и он хочет получить с этого возмещение своих затрат и прибыль. Но взыскание денежных средств за пользование существующими дорогами — это безобразие», — сказал Сараев.

Общественник напомнил, что в России уже существует ряд структур, ответственных за дорожное хозяйство и строительство дорог. Кроме того, в стране действует ряд налогов и сборов, средства с которых идут на строительство дорожной инфраструктуры. Например, владельцы большегрузных автомобилей платят за проезд по дорогам с использованием системы «Платон». Кроме того, существуют акциз на бензин и транспортный налог.

«Эти сборы должны идти на развитие и поддержание дорожной сети, но кому-то кажется, что это мало. Как правило, за подобными инициативами стоят интересы коммерческих структур, которые от имени государства планируют собирать с населения деньги, выступая в роли «операторов». То есть организаций, осуществляющих обслуживание данной системы по сбору платежей. Естественно, кладя себе в карман «за услуги» значительную часть собираемых средств. Поэтому подобные инициативы, связанные с введением новых поборов с автомобилистов, не имеют ничего общего с интересами государства, а обозначают лишь желание определенных структур получить ещё одну кормушку, связанную с бюджетом», — заявил Сараев.