Москва, 4 февраля, 2021, 18:25 — ИА Регнум. Участник несанкционированной акции в Москве 23 января 2021 года Александр Глушков арестован на два месяца. Соответствующее решение 4 февраля принял Пресненский районный суд столицы.

ИА REGNUM Сотрудники полиции

«Пресненским районным судом горда Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Глушкова», — сообщили в пресс-службе суда.

Глушкову предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Согласно решению суда, мужчина заключён под стражу до 3 апреля 2021 года.