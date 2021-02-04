Москва, 4 февраля, 2021, 22:41 — ИА Регнум. Заявление депутата Госдумы от фракции ЛДПР Сергея Калашникова о том, что Советский Союз являлся человеконенавистническим режимом и иллюзорным царством счастья, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 4 февраля в социальной сети Facebook.

Работницы Первого государственного подшипникового завода (ГПЗ-1). 1932

«Ну, это с его точки зрения. Как он сейчас живёт-то, если сравнивать, то как он нищенствовал в годы СССР?» — задаётся вопросом Наталья Н.

Многие пользователи оказались возмущены подобному мнению депутата Госдумы. Граждане считают, что Россия недалеко ушла от Советского Союза, и поэтому, если парламентарий высказывается об СССР в таком ключе, то это применимо и к современной Российской Федерации.

«Что же, если СССР был «царством счастливой нищеты», то сейчас РФ следует назвать, следуя образцу депутата, «царством несчастной нищеты». Конечно, к депутатам это не относится, они-то сейчас живут в царстве счастливого богатства», — поделился своим мнением Pol G.

Некоторые комментаторы пришли к выводу, что депутат жалеет лишь о том, что в СССР чиновники не могли обеспечить себе такое роскошное существование, как сейчас.

«Ясен пень, при СССР депутаты ограничивались спецпайком и талоном на мебельный гарнитур, ну и, возможно, машиной вне очереди. А теперь дома в Испании и на лазурном берегу, яхты, самолёты. Естественно, есть о чём ему сожалеть», — считает Виктория З.

Часть пользователей отметила, что парламентарий имеет полное право на своё мнение, но ему бы стоило рассказать и о позитивных вещах, которых советское государство сумело достичь за время своего существования.

«Ну, он, конечно, может говорить, что угодно, но при СССР было производство. На выручку от продаж нефти и газа за границу покупали ТНП для населения, была наука и учёные (и, соответственно, технологии, которые, увы, не монетизировались), было бесплатное образование и медицина. Были, конечно, и отрицательные вещи (отсутствие свободы слова, политзаключенные). Но сейчас отрицательные вещи возвращаются, а вот положительные, увы, нет», — написал Георгий П.

Напомним, 3 февраля депутат Госдумы от фракции ЛДПР Сергей Калашников в эфире радиостанции «Говорит Москва» раскритиковал советскую эпоху, назвав СССР «человеконенавистническим» режимом и иллюзорным царством счастья.