Киев, 4 февраля, 2021, 17:47 — ИА Регнум. Принятие на Украине закона о всеукраинском референдуме поддерживает 58% граждан страны.

launedekeg.wordpress.com Референдум

Соответствующие результаты соцопроса обнародовала 4 февраля социологическая группа «Рейтинг», передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, не поддерживают принятие закона о народовластии через референдумы — 28%, не определились по этому вопросу — 14%.

Социологи также отмечают, что на юге и востоке Украины это решение поддерживают больше, чем в центре и на западе.

Больше всего поддерживают закон о референдуме сторонники партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 73%, а меньше всего — сторонники «Голоса» (42%) и «Европейской солидарности» Порошенко (37%).

Соцопрос был проведен 2—3 февраля методом телефонного опроса, выборка составила 2 тыс. граждан Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 — не более 2,2%.

ИА REGNUM напоминает, что 26 января Верховная рада поддержала во втором чтении законопроект о всеукраинском референдуме, который внес на рассмотрение парламента президент Зеленский. Власти заявили, что в документе есть достаточно «предохранителей», чтобы на референдум не были вынесены условно «пророссийские» вопросы. Для окончательного вступления в силу принятый законопроект еще должен подписать глава государства.