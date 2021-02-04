Психологи и психотерапевты готовы помочь костромским чиновникам
Кострома, 4 февраля, 2021, 17:29 — ИА Регнум. Врачи Костромского медицинского центра психотерапии и практической психологии готовы помочь чиновникам администрации Костромы в решении проблем жителей города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Ранее горожане возмутились тем, что официальный аккаунт администрации города Костромы ВКонтакте ограничил отправку сообщений. Как пояснили работники администрации порталу «Kostroma.Today», это пришлось сделать из-за непрофильных жалоб от костромичей.
По мнению главного врача Костромского медицинского центра психотерапии и практической психологии, проблему можно решить простым способом — костромичек с личными проблемами следует направлять за поддержкой к психологам.
Отметим, что в Костромской области также существует круглосуточный телефон доверия при Костромской областной психиатрической больнице. По номеру