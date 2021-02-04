Москва, 4 февраля, 2021, 22:19 — ИА Регнум. Заявление пресс-службы Рособоронэкспорта о том, что новейший российский танк «Армата» получил рекламный паспорт и в ближайшее время боевую машину впервые представят за рубежом, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 4 февраля в социальной сети Facebook.

Дарья Антонова ИА REGNUM Танк Т-14 «Армата»

«У нас раньше на фоне техники фотки рвали, а сейчас, оказалось, что её даже продавать можно», — отметил Александр А.

Многие пользователи оказались возмущены тем, что данная модель танка поедет за рубеж. Граждане считают, что перспективная военная техника Российской Федерации будет продаваться в иностранные государства.

«Как это по капиталистически — продать все свои самые передовые военные достижения и секреты ради получения прибыли», — пишет Evgeny K.

Ряд людей уверен, что если «Армата» отправляется за границу, то это означает, что у российских военных наготове ещё одна новинка. Граждане уверены, что Минобороны не раздаёт свои наработки просто так.

«Ну, если Армату стали продавать, значит, наши скоро выпустят что-то гораздо лучше. Смотреть на параде Победы!», — написал Михаил С.

Некоторые комментаторы предположили, что данное решение было продиктовано нехваткой денежных средства у Российской Федерации.

«Видно с деньгами совсем напряг. Вначале говорили, что он только для армии России», — считает Юрий И.

Напомним, 4 февраля пресс-служба Рособоронэкспорта сообщила РИА Новости о том, что новейший российский танк «Армата» получил рекламный паспорт, в ближайшее время боевую машину впервые представят за рубежом.