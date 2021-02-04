Калуга, 4 февраля, 2021, 17:56 — ИА Регнум. В Калуге в связи с уменьшением количества пациентов с COVID-19, нуждающихся в госпитализации, в областной клинической больнице закрывается корпус №3, препрофилированный ранее под отделение для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министерство здравоохранения Калужской области.

Фото министерства здравоохранения Калужской области Ковидный корпус в калужской областной больнице

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Сегодня, 4 февраля, из корпуса выписывают закончивших лечение пациентов. Остальных больных переводят в корпус № 5 областной больницы на долечивание.

«Третий корпус, где до пандемии коронавируса располагались торакальное, пульмонологическое и другие отделения продолжит работу в штатном режиме», — сказал заведующий первого отделения терапии коронавируса, расположенного в корпусе № 3 Александр Николаев.

Сам Николаев продолжит работу врачом-хирургом торакального отделения областной больницы. Как сообщало ИА REGNUM, только за один день 1 февраля специализированный коечный фонд медицинских учреждений области для больных с COVID-19 был сокращён на 170 коек. Койки переведены в обычный режим работы с целью оказания помощи пациентам с другими заболеваниями. Свободных коек в медицинских стационарах области на начало февраля 2021 года — 443 (25,4%).