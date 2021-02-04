Архангельск, 4 февраля, 2021, 16:50 — ИА Регнум. В Архангельской области прививку от COVID-19 сделали 6 334 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве.

Minzdrav29.ru Вакцинация в Архангельской области

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По данным ведомства, сегодня, 4 февраля, в регион поступила новая партия вакцины.

«15 750 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак» поступили на уполномоченный склад предприятия «Фармация» и сейчас доставляются в пункты вакцинации», — сообщил руководитель минздрава Александр Герштанский.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Архангельской области было выявлено 240 больных COVID-19.