Москва, 4 февраля, 2021, 16:43 — ИА Регнум. «Серьёзный разговор» с Россией ожидает Соединённые Штаты в связи с заявлением этой страны о ситуации с блогером Алексеем Навальным, сообщила 4 февраля журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Навальный

Комментируя заявления из США о «нарушениях прав человека в России», российский дипломат отметила, что Штаты пытаются отвлечь внимание от их «собственных проблем». Она напомнила о скандале вокруг беспорядков 6 января 2021 г. в Вашингтоне.

Захарова «Мы имеем в виду держать данную тему в поле зрения и провести серьёзный разговор с Вашингтоном. Я вас уверяю, новости не заставят себя ждать».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после приговора суда Навальному о замене условного срока на реальный, вынесенного 2 февраля 2021 г., из США прозвучали осуждающие Москву заявления.

Так, госсекретарь этой страны Энтони Блинкен вознамерился «привлекать Россию к ответственности за неспособность обеспечить права своих граждан».

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Сенатор от штата Юта (США) республиканец Митт Ромни заявил, что готовится законопроект, «предусматривающий санкции против ответственных за эти действия», то есть за ужесточение приговора Навальному.