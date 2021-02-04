Москва, 4 февраля, 2021, 16:33 — ИА Регнум. Иммунитет к коронавирусу после прививки вакциной «ЭпиВакКорона» должен сохраняться в течение года. Об этом заявила 4 февраля и. о. заместителя гендиректора по научно-методической работе и международному сотрудничеству центра «Вектор» Татьяна Непомнящих.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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«Наша вакцина применяется двукратно, ставятся две дозы с интервалом в две-три недели. Мы рассчитываем, что иммунитет от неё будет сохраняться в течение года», — сказала она в ходе круглого стола «Российская наука и медицина vs COVID-19. Вызовы и достижения».

Напомним, ранее сегодня было объявлено, что Научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» завершил пострегистрационные клинические исследования вакцины «ЭпиВакКорона» среди пожилых людей.