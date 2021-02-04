Санкт-Петербург, 4 февраля, 2021, 16:34 — ИА Регнум. В Петербурге с начала зимнего сезона растопили более полумиллиона кубических метров снега. Об этом 4 февраля сообщили в пресс-службе городской администрации. Таким образом снегоплавильные пункты Северной столицы поставили рекорд этой зимы. Они работают в штатном режиме.

ИА REGNUM Уборка снега в Петербурге

Всего за последние сутки 11 снегоплавильных и семь снегоприемных пунктов городского «Водоканала» приняли более 31 тыс. кубометров снежных масс, самые сильные нагрузки пришлись на минувшую ночь. Так, с 01:00 до 05:00 снегоплавилки на Шкиперском протоке и Октябрьской набережной приняли объем снега, превышающий их часовую проектную производительность. Значительная масса снега уехала на снегоприемные пункты на Взлетной улице и набережной Обводного канала.

«В городе отработана четкая схема утилизации снега. Она синхронизирована с уборкой улиц. Важно, чтобы грязный снег вместе с противогололедными смесями вывозился с магистралей сразу же после сильных снегопадов и не попадал в водоемы и канализацию», — заявил губернатор Александр Беглов.

За всю историю работы петербургских снегоплавилок самой снежной стала зима 2018−2019 годов. Тогда пункты приняли и утилизировали 3,33 млн кубометров снежных масс.

Напомним, за неполные четыре дня февраля в Петербурге выпала почти половина месячной нормы осадков: 15 мм при норме в 31 мм. Вместе с тем, по прогнозам синоптиков, до середины месяца сильных осадков уже не будет, зато серьезно похолодает.