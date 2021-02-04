Москва, 4 февраля, 2021, 16:35 — ИА Регнум. Иммунитет, который даёт разработанная центром «Вектор» вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона», способен защитить от всех известных штаммов вируса. Об этом 4 февраля заявила и.о. заместителя генерального директора по научно-методической работе и международному сотрудничеству ГНЦ «Вектор» Татьяна Непомнящих на круглом столе в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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Представитель «Вектора» подчеркнула, что центр ведёт мониторинг штаммов коронавируса, которые циркулируют на территории России. На данный момент не выявлено ни одной мутации, которая бы делала препарат «ЭпиВакКорона» не эффективным. Также эксперт озвучила сроки, которые, предположительно, будет сохраняться иммунитет от разработанной «Вектором» вакцины.

«Мы рассчитываем, что иммунитет будет сохраняться в течение года», — заявила Непомнящих.