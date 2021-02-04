Москва, 4 февраля, 2021, 16:13 — ИА Регнум. Участница олимпиады «Я — профессионал» Елена Анкудинова учится в магистратуре ДВФУ по специальности «Международные отношения», но в сфере ее интересов лежат самые разные направления, в том числе туризм и управление персоналом. В 2020/2021 учебном году девушка в очередной раз участвует в олимпиаде студентов «Я — профессионал» и имеет все шансы на победу. Елена рассказала корреспонденту ИА REGNUM, чем ее привлекла туристская отрасль и как ей удается успешно применять знания в работе и на олимпиаде.

Предоставлено пресс-службой олимпиады «Я — профессионал» Елена Анкудинова

Елена, Вы окончили бакалавриат по специальности «Туризм». Когда Вы впервые заинтересовались этим направлением?

Меня с самого детства интересовал окружающий мир и населяющие его люди. Я зачитывалась журналом National Geographic в местной библиотеке, изучала культуру, литературу и быт разных стран, а любимыми передачами были «В поисках приключений» и «В мире животных». В школьные годы я часто путешествовала, и мне было безумно интересно общаться с иностранцами, узнавать из первых уст о местных традициях и повседневной жизни.

А примерно за год до поступления в университет я всерьез задумалась о туризме как о будущей специальности. Меня особенно привлекла учебная программа: помимо профессиональных предметов предлагалось изучить два иностранных языка, несколько базовых экономических и математических дисциплин, а также получить навыки управленческой и проектной деятельности.

Вам уже удалось получить опыт работы в туристской сфере?

Со второго курса я примерила на себя роль экскурсовода-волонтера, проводя бесплатные экскурсии для гостей города и Дальневосточного федерального университета. Я успела поучаствовать в организации и проведении нескольких крупных мероприятий — городского праздника «Ярмарка путешествий» и Международного Молодежного конгресса, а еще разработать и реализовать несколько городских и музейных квестов. Мне даже удалось поработать на приеме пассажиров круизных лайнеров. Но самой запоминающейся практикой стала учебная поездка в Китай. Мы с одногруппниками инспектировали отели, изучали особенности работы сопровождающего группы, разбирались в таможенных формальностях, знакомились со спецификой работы гида-переводчика, а также сами выступили в роли туристов — посещали достопримечательности и знакомились с культурой Китая.

Вы не просто развиваете свои практические навыки, но и активно отрабатываете их на олимпиадах. Расскажите, как Вы впервые узнали об олимпиаде «Я — профессионал»? И почему решили принять участие?

Я узнала об олимпиаде в 2018—2019 учебном году, когда я была на третьем курсе бакалавриата. В университете проводилась большая рекламная кампания «Я — профи», и я заинтересовалась. На тот момент не было направления, которое бы соответствовало моей специальности. Но у меня уже имелся небольшой управленческий опыт. Я успела побыть организатором и руководителем университетских и городских мероприятий, также была в роли лидера и участника нескольких проектных команд. Поэтому я решила попробовать свои силы в направлении олимпиады «Управление персоналом». Для меня стал удивительным тот факт, что мои практические знания действительно помогли мне успешно завершить финал — я получила статус победителя.

Год назад, на четвертом курсе, Вы завоевали бронзу «Я — профи» по туризму и вновь стали победителем по управлению персоналом. А в этот раз Вы участвуете в олимпиаде уже как студент магистратуры. Расскажите, чем отличаются задания для магистрантов?

В этом году задания показались мне сложнее. На многие вопросы у меня не было однозначного ответа. Были затронуты темы, которые я ни разу не рассматривала во время обучения в бакалавриате. Это еще раз подчеркивает тот факт, что, если не хочется застыть на месте, нужно постоянно учиться и развиваться, выходить за рамки учебной программы. Только тогда можно считаться действительно хорошим профессионалом в своей сфере.

Вы прошли на заключительный этап по пяти направлениям. Какие из них Вам ближе всего?

Из всех направлений, которые я выбрала в этом году, наибольшая связь с моей профессиональной сферой у «Юриспруденции» и «Управления персоналом». Любой человек, предполагающий со временем получить руководящую должность, должен владеть базовыми знаниями организации и мотивации трудового коллектива. Также современные реалии диктуют, что специалист в области туризма должен быть хотя бы минимально юридически подкован.

А чем бы Вы хотели заняться в профессиональной сфере, когда окончите магистратуру?

Мне бы хотелось развиваться в сфере делового туризма. Владивосток, в силу своего географического положения, имеет большой потенциал для развития. Если говорить о месте работы, то я попытаюсь начать карьеру в Агентстве по туризму или в Туристско-информационном центре Приморского края.

На Ваш взгляд, насколько востребованы специалисты в области туризма сегодня, когда многие люди самостоятельно покупают билеты и бронируют отели?

Турфирмы предлагают уникальные программы и продукты, которые невозможно оформить самостоятельно. Специалисты в области туризма помогают разбираться с визовыми и таможенными формальностями, решают любые проблемы во время поездок. Путешествуя через турфирму, можно гарантированно получить комфортный и безопасный отдых. Рост самостоятельного туризма не так критично влияет на отрасль, как кажется на первый взгляд. Гораздо сильнее по туризму бьют мировые кризисы и катаклизмы. Мы можем видеть это прямо сейчас, когда на фоне пандемии туризм переживает небывалый упадок. Кроме того, всегда будут люди, которые хотят сэкономить время и сберечь нервы, возложив ответственность за отдых на профессионалов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Всероссийская олимпиада студентов «Я — профессионал» — одно из самых масштабных студенческих соревнований в стране. В 2020/2021 учебном году она проводится в четвертый раз и включает 72 различных направления — от агрономии до квантовых технологий. Организаторами проекта выступают АНО «Россия — страна возможностей», Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей», 28 ведущих вузов страны и более 300 российских компаний, в числе которых Сбербанк России, Яндекс, Банк ВТБ, Трубная Металлургическая Компания, Госкорпорация «Росатом», АО «Россельхозбанк», ПАО «Интер РАО», «Газпромбанк» (Акционерное общество) и Альянс в сфере искусственного интеллекта.

Все дипломанты олимпиады могут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру или аспирантуру и пройти стажировку в крупной профильной компании. Для медалистов предусмотрен также дополнительный бонус: денежная премия от 100 до 300 тысяч рублей.