В Белгородской области откроют 70 пунктов вакцинации от COVID-19
Белгород, 4 февраля, 2021, 16:33 — ИА Регнум. Массовую вакцинацию от COVID-19 с 5 февраля будут проводить в каждом муниципалитете Белгородской области. Для этого количество прививочных пунктов увеличат до 70, сообщили ИА REGNUM 4 февраля в пресс-службе правительства региона.
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Площадки, где проходит вакцинация, оснащены необходимым холодильным оборудованием. К жителям отдалённых сел выезжают 34 мобильные врачебные бригады, кроме того, власти предусмотрят централизованную доставку добровольцев на прививки. Всего в регионе откроют 70 прививочных пунктов, они будут работать в каждом муниципалитете.
Всего в Белгородской области планируют привить порядка 700 тысяч жителей.