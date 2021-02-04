Белгород, 4 февраля, 2021, 16:33 — ИА Регнум. Массовую вакцинацию от COVID-19 с 5 февраля будут проводить в каждом муниципалитете Белгородской области. Для этого количество прививочных пунктов увеличат до 70, сообщили ИА REGNUM 4 февраля в пресс-службе правительства региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцинация

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Площадки, где проходит вакцинация, оснащены необходимым холодильным оборудованием. К жителям отдалённых сел выезжают 34 мобильные врачебные бригады, кроме того, власти предусмотрят централизованную доставку добровольцев на прививки. Всего в регионе откроют 70 прививочных пунктов, они будут работать в каждом муниципалитете.

«Каждый житель области для нас имеет главную, безусловную ценность. Мы работаем над тем, чтобы защитить каждого. Здесь важно выстроить такую систему, чтобы эта ценность была в голове у каждого ответственного человека. Решение о проведении вакцинации человек принимает сам, но правильное донесение информации — это важный вопрос. Сегодня я вижу, что все главы муниципалитетов вовлечены в этот процесс, понимают суть вопроса и свою ответственность», — сказал на заседании правительства врио губернатора Вячеслав Гладков.

Всего в Белгородской области планируют привить порядка 700 тысяч жителей.