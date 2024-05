Москва, 4 февраля, 2021, 16:01 — ИА Регнум. Новая американская администрация будет подходить к вопросу антироссийских санкций более взвешенно. Об этом заявил вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Падалко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Адские санкции

«Новая администрация, в силу декларируемой приверженности многосторонним подходам, будет значительно более тщательно взвешивать возможные последствия от введения санкций против России для американского бизнеса и стран ЕС, мировой торговли в целом — «дело РУСАЛа» свежо в памяти. В этой связи ожидается более высокая степень координации внешней политики с ЕС, в том числе по санкционным вопросам», — сказал Падалко.

По его мнению, Джо Байден и его администрация будут в большой степени основываться на достижении дипломатических договорённостей, а не действовать «напором»: «Молниеносное решение вопроса по продлению СНВ-3 можно считать некоторым индикатором, того, что новое руководство США будет настроено более спокойно, реалистично и прагматично».

Падалко напомнил, что внутри США среди политиков уже наблюдается некоторая усталость от темы санкций: «К тому же сама эта тема стала менее актуальной в связи с достигнутой победой над Трампом, которого постоянно пытались уличить в «связях с Москвой». Новую администрацию американский истеблишмент в этих связях ни в коем случае не подозревает».

Исходя из этого, полагает специалист, представляется маловероятным «принятие против России так называемых «санкций из ада» — закона DASKA (Defending American Security from Kremlin Aggression Act) — во всяком случае, в его нынешнем виде»: «Во всяком случае, большинство экспертов не ожидает, что администрация Джо Байдена пойдёт на такие одиозные меры, как запрет на ввоз в США целых групп российских товаров — например, нефти и нефтепродуктов, полётов в США самолётов авиакомпаний, контролируемых российским правительством, дальнейшее снижение уровня или даже замораживание дипломатических отношений.

В то же время, отметил вице-президент ТПП РФ, следует ожидать введения новых санкций против России в связи с делом в отношении блогера: «Вероятно, это будет сделано на основании Закона США о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения 1991 года с поправками (Chemical and Biological Weapons Control and Warfare Elimination Act of 1991 — the «CBW Act»). Пока, однако, скорее можно ожидать, что новые санкции будут нацелены не на целые сектора российской экономики (как это предлагается, в частности, в DASKA), а прежде всего на физических лиц «ближнего окружения» президента России Владимира Путина и принадлежащие им активы. Весьма вероятно, что при принятии решений администрация будет внимательно изучать список таких лиц, предоставленный самим блогером».