Стокгольм, 4 февраля, 2021, 16:04 — ИА Регнум. Лидер «Либералов» Нямко Сабуни пообещала покинуть «Январское соглашение» и тем самым спровоцировать правительственный кризис, если действующее правительство Швеции не будет соблюдать договоренности. В свою очередь, лидер «Центристов» Анни Лёф считает, что таким образом действия «Либералов» еще боле усугубят политическую ситуацию. Об этом сообщила газета Expressen.

Tage Olsin Правительство Королевства Швеция

Лидер Сабуни переложила ответственность за соблюдение «Январского соглашения» на правительство и, в частности, на премьер-министра Стефана Лёвена и его партию «Социал-демократов».

«Если они не выполнят соглашения, мы выйдем из переговоров, и тогда договоренностей не будет», — заявила Сабуни, недовольная попыткой правительства увеличить приток мигрантов в страну.

«Что ж, я полагаю, в таком случае случится правительственный кризис. Я исхожу из того, что они осознают о последствиях выхода из соглашения», — ранее заявила Лёф.

Однако уже неделю спустя Сабуни заявила, что это «Центристы» нарушают условия соглашения, а не ее партия.