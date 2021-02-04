Новосибирск, 4 февраля, 2021, 16:14 — ИА Регнум. Научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» завершил пострегистрационные клинические исследования антикоронавирусной вакцины «ЭпиВакКорона» среди пожилых людей. Об этом сообщила 4 февраля и. о. заместителя генерального директора по научно-методической работе и международному сотрудничеству центра Татьяна Непомнящих.

Midural.ru Вакцина «ЭпиВакКорона»

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Она отметила, что пожилые люди наиболее уязвимы перед заболеванием COVID-19, для них защита нужна в первую очередь.«В настоящее время, буквально несколько дней назад, мы завершили пострегистрационные клинические исследования на добровольцах возрастной группы 60+», — сказала Непомнящих ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, «ЭпиВакКорона» стала второй в России зарегистрированной вакциной против коронавируса. В июле 2020 года Минздрав РФ разрешил её клинические испытания на добровольцах. В ноябре того же года начались исследования препарата с участием пациентов старше 60 лет.

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