Москва, 4 февраля, 2021, 15:38 — ИА Регнум. Предпринимаемый в России в начале 2020 года комплекс санитарно-эпидемиологических мер позволил на два месяца отсрочить появление первого пациента с COVID-19 в стране. Об этом 4 февраля заявил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов на круглом столе в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Система Роспотребнадзора позволила отсрочить появление первого пациента с коронавирусом в России на два месяца», — сказал Горелов.

Эксперт заявил, что главной составляющей регуляторных процессов в плане профилактики распространения коронавирусной инфекции в России была и остаётся работа на опережение.

«Ещё 11 февраля, я говорю известные факты, до появления первого пациента 1 марта, была разработана целая система диагностики», — заявил Горелов.