Пандемия коронавируса в России продолжается, однако число новых случаев заражения коронавирусом постепенно сокращается. Инфекционисты, вирусологи и врачи делают осторожные прогнозы относительно благоприятного развития ситуации и не исключают, что Россия вплотную подошла к плато по числу выявленных случаев, после чего уровень будет лишь снижаться. Не последнюю роль в снижении числа новых случаев заболевания COVID-19 играет и всеобщая вакцинация населения. На портале «Госуслуги» 31 января открылась предварительная запись на вакцинацию — каждый пользователь сможет записаться на процедуру в онлайн-режиме, либо записать другого человека. О том, как развивается ситуация с пандемией коронавируса в России, рассказывает ИА REGNUM. [[[picture1]]]

Обложка. Вакцинация. Иван Шилов ИА REGNUM

15:34 04.02.2021 Разработчики вакцины центра «Вектор» заявили, что, согласно предположениям, иммунитет к COVID-19 после прививки созданным в центре препаратом будет сохраняться год.

15:38 04.02.2021 Предпринимаемый в России в начале 2020 года комплекс санитарно-эпидемиологических мер позволил на два месяца отсрочить появление первого пациента с COVID-19 в стране. Об этом 4 февраля заявил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов на круглом столе в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM. «Система Роспотребнадзора позволила отсрочить появление первого пациента с коронавирусом в России на два месяца», — сказал Горелов. Читайте также: Появление коронавируса в России удалось отсрочить на два месяца — мнение

15:43 04.02.2021 На 13% сокращён коечный фонд инфекционных госпиталей, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом, в Рязанской области. Благоприятная эпидемиологическая ситуация позволяет возвращать больницы к плановому режиму работы, сообщили ИА REGNUM 4 февраля в пресс-службе министерства здравоохранения региона. Подробности в материале: В Рязанской области на 13% сократили коечный фонд ковидных госпиталей

15:58 04.02.2021 В Оренбургской области за сутки подтверждено шесть смертей от коронавирусной инфекции. С начала пандемии жертвами заболевания стали 498 человек, сообщает 4 февраля оперштаб по борьбе COVID-19. Об этом: Ещё шесть оренбужцев стали жертвами COVID-19

16:02 04.02.2021 Инфекционным учреждениям здравоохранения удалось сохранить достаточный объем оказания плановой медицинской несмотря на пандемию коронавируса. Об этом 4 февраля заявил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов на круглом столе в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM. В то же время российская система здравоохранения проявила высокий уровень мобильности и смогла оперативно перестроиться под диагностику и лечение COVID-19. Читайте подробнее: В России на коронавирус ежедневно тестируют 300 тыс. человек

16:03 04.02.2021 Первую партию вакцины «Спутник V» доставили в Иран.

16:05 04.02.2021 Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что Россия и Китай в ближайшее время могут объявить о совместных испытаниях комбинированной вакцины от COVID-19.

16:08 04.02.2021 В России продолжается работа по созданию новых вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом 4 февраля заявил руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов на круглом столе в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: В России разрабатывают четвёртую и пятую вакцины от коронавируса

16:14 04.02.2021 Во Владимирской области от коронавируса привились уже более 15 тысяч человек. В регионе произошли сбои в поставке новых партий вакцины: в нескольких больницах «Спутник V» закончился 29 января. Новую партию — более пяти тысяч доз — регион получил 2 февраля и направил в прививочные пункты, где препарат закончился. Читайте также: Во Владимирской области произошёл сбой в поставке вакцины от COVID-19

16:14 04.02.2021 Научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» завершил пострегистрационные клинические исследования антикоронавирусной вакцины «ЭпиВакКорона» среди пожилых людей. Об этом сообщила 4 февраля и. о. заместителя генерального директора по научно-методической работе и международному сотрудничеству центра Татьяна Непомнящих. Читайте также: Вакцина «ЭпиВакКорона» прошла пострегистрационные тесты на пожилых людях

16:18 04.02.2021 Исследование разработанной центром «Вектор» вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» на пожилых людях были завершены несколько дней назад. Об этом 4 февраля заявила и.о. заместителя генерального директора по научно-методической работе и международному сотрудничеству ГНЦ «Вектор» Татьяна Непомнящих на на круглом столе в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Эксперт отметила, что итоги исследования оказались положительными. Существенных побочных эффектов среди испытуемой группы выявлено не было. В основном пожылые граждане, прошедшие вакцинацию препаратом «ЭпиВакКорона» жаловались на незначительную боль в месте укола. Подробности в материале: Центр «Вектор» завершил испытания вакцины среди пожилых людей

16:20 04.02.2021 Министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова анонсировала существенное послабления антикоронавирусного режима. В прямом эфире в Instagram она заявила, что в ближайшее время в регионе обсудят меры, которые будут прописаны в новой редакции указа губернатора. По словам Савиновой, губернаторский указ, по сути, будет обнулён. Смягчению подвергнут меры с учетом сложившейся эпидситуации. Однако режим самоизоляции для пожилых людей, скорее всего сохранится. Читайте также: В Оренбуржье анонсировали значительные послабления антиковидного режима

16:23 04.02.2021 В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 151 человека за последние сутки, сообщает федеральный штаб 4 февраля. Днём ранее, 3 февраля, в регионе было зарегистрировано 152 подтверждённых случая. Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 26 тыс. 590 человек. Читайте также: В Калужской области за сутки выявлен 151 носитель коронавируса

16:24 04.02.2021 Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов призвал выдвинуть разработчиков вакцин от COVID-19 на Нобелевскую премию.

16:32 04.02.2021 Во Владимирской области медицинские учреждения, перепрофилированные в ковидные стационары, постепенно будут возвращаться к работе в обычном режиме по основному профилю. 1 февраля был закрыт ковидной стационар в областном центре специализированных видов медицинской помощи. Далее вернут для использования по стандартному назначению 40 ковид-коек в Струнинском филиале Александровской районной больницы, затем — в Камешковскй ЦРБ. Читайте также: Во Владимирской области свободно 40% ковидных коек

16:33 04.02.2021 Иммунитет к коронавирусу после прививки вакциной «ЭпиВакКорона» должен сохраняться в течение года. Об этом заявила и.о. заместителя гендиректора по научно-методической работе и международному сотрудничеству центра «Вектор» Татьяна Непомнящих. Читайте также: В центре «Вектор» рассказали о сроке иммунитета от вакцины «ЭпиВакКорона»

16:33 04.02.2021 Массовую вакцинацию от COVID-19 с 5 февраля будут проводить в каждом муниципалитете Белгородской области. Для этого количество прививочных пунктов увеличат до 70, сообщили ИА REGNUM 4 февраля в пресс-службе правительства региона. Читайте также: В Белгородской области откроют 70 пунктов вакцинации от COVID-19

16:35 04.02.2021 Иммунитет, который даёт разработанная центром «Вектор» вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» способен защитить от всех известных штаммов вируса. Об этом 4 февраля заявила и. о. заместителя генерального директора по научно-методической работе и международному сотрудничеству ГНЦ «Вектор» Татьяна Непомнящих на круглом столе в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Представитель «Вектора» подчеркнула, что центр ведёт мониторинг штаммов коронавируса, которые циркулируют на территории России. На данный момент не выявлено ни одной мутации, которая бы делала препарат «ЭпиВакКорона» неэффективным. Также эксперт озвучила сроки, которые, предположительно, будет сохраняться иммунитет от разработанной «Вектором» вакцины. Читайте подробнее: «ЭпиВакКорона» обеспечит иммунитет от коронавируса на один год

16:39 04.02.2021 В Свердловской области снят запрет на работу предприятий общепита по ночам. Указ подписал губернатор Евгений Куйвашев. Читайте также: Свердловский губернатор разрешил общепиту работать по ночам

16:50 04.02.2021 В Архангельскую область поступило 15,7 тысяч доз вакцины от COVID-19. Читайте подробнее: В Архангельской области прививку от COVID-19 сделали более 6 тысяч человек

16:53 04.02.2021 По данным областного оперативного штаба, на 3 февраля первую часть прививки от коронавируса сделали 3075 жителей Новгородской области. Об этом: На Новгородчине первой дозой вакцины от ковида привиты более 3 тыс. человек

17:00 04.02.2021 В Липецкой области за неделю с 25 по 31 января отмечено сокращение ежесуточной численности госпитализируемых пациентов с коронавирусом в среднем на 15−17%. В шести инфекционных госпиталях региона количество ковидных коек уменьшилось до 2100. Свободный коечный фонд в среднем составляет около 30%. Рассматривается возможность его дальнейшего сокращения. Читайте также: Игорь Артамонов сообщил о дальнейшем послаблении ковидных ограничений

17:03 04.02.2021 Лаборатория, в которой проводят исследования на коронавирус. Алексей Колчин © ИА REGNUM

17:12 04.02.2021 Глава экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов заявил, что России удалось избежать «штаммобесия», как в Европе.

17:18 04.02.2021 В Роспотребнадзоре заявили РИА Новости, что в России не выявлено новых случаев заражения «британским» штаммом коронавируса. По словам представителей ведомства, «бразильский» и «южноафриканский» штаммы в Россию не проникли.

17:45 04.02.2021 В Псковской области за прошедшие стуки количество выписанных по выздоровлению после перенесенного ковида составило 143 человека и превысило количество выявленных новых зараженных — 124 человека. Об этом: В Псковской области число выписанных превысило количество новых носителей

17:56 04.02.2021 В Калуге в связи с уменьшением количества пациентов с COVID-19, нуждающихся в госпитализации, в областной клинической больнице закрывается корпус № 3, препрофилированный ранее под отделение для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает министерство здравоохранения Калужской области. 4 февраля из корпуса выписывают закончивших лечение пациентов. Остальных больных переводят в корпус № 5 областной больницы. Подробности в материале: В калужской облбольнице закрыли корпус для лечения ковидных пациентов

18:15 04.02.2021 Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о постоянном улучшении эпидемиологической ситуации в столице, однако, по его словам, массовые мероприятия разрешать пока рано.

18:21 04.02.2021 Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что у столичных властей нет задачи прививать всё население города.

18:23 04.02.2021 Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что около 400 тысяч жителей столицы сделали прививку от COVID-19.

18:24 04.02.2021 Большинство жителей Москвы перенесли коронавирусную инфекцию, сообщил 4 февраля мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24». «Должен сказать, что у нас нет такой задачи — отмобилизовать всё население привиться. Её просто нет», — заявил Собянин. Подробности в материале: Собянин заявил об отсутствии задачи «бежать и всем прививаться»

18:26 04.02.2021 Мэр Москвы Сергей Собянин считает преждевременной отмену домашнего режима из-за коронавируса для москвичей из групп риска.

18:26 04.02.2021 Мэр Москвы Сергей Собянин: «Спутник V» — вполне подходящая вакцина для пожилого поколения, пожилые прививку переносят легче, чем молодёжь».

18:32 04.02.2021 В Москве необходимо позаботиться о тех жителях, которые находились на самоизоляции. Об этом 4 февраля сообщил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24». Читайте подробнее: Собянин назвал основной приоритет при вакцинации в Москве

18:33 04.02.2021 Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что «большинство граждан перенесли эту уже болезнь [COVID-19], большинство из них перенесли в легкой форме».

18:34 04.02.2021 Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что основные ограничения из-за коронавируса могут снять в столице к маю 2021 года.

18:36 04.02.2021 В Москве первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции получили уже 400 тыс. жителей, сообщил 4 февраля мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24». «В целом на вакцинацию записалось около полумиллиона москвичей, из них 400 тыс. уже получили первую прививку», — сказал он. Читайте также: Собянин назвал количество привитых от коронавируса москвичей

18:54 04.02.2021 Основные ограничительные меры, введённые в Москве в связи с эпидемией коронавируса, могут быть сняты в мае, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Об этом: Собянин: основные ограничения в Москве будут сняты до конца весны

18:58 04.02.2021 В Москве эпидемиологическая ситуация соответствует показателям начала осени 2020 года, сообщил 4 февраля мэр Москвы Сергей Собянин. «Мы по уровню заболеваемости находимся где-то в сентябрьских показателях — в конце сентября — начале октября. Эти показатели улучшаются», — сказал мэр в эфире телеканала «Россия 24». Об этом: Собянин оценил показатели заболеваемости COVID-19 в Москве

18:59 04.02.2021 Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что от COVID-19 вакцинировался его 95-летний отец, и после вакцины никаких последствий он не испытывал.

19:09 04.02.2021 В Москве основные ограничения, которые связаны с коронавирусной инфекцией, могут быть сняты в мае 2021 года, сообщил мэр города Сергей Собянин. В эфире телеканала «Россия 24» он напомнил свои слова о том, что январь станет переломным в борьбе с пандемией. Подробности в материале: Мэр Москвы спрогнозировал сроки снятия ограничений

19:13 04.02.2021 Вакцинация в Архангельской области. Фото: minzdrav29.ru

20:07 04.02.2021 Заместитель генерального директора по проектной деятельности и инновациям Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН Константин Чернов заявил, что российская вакцина «Ковивак» имитирует природный процесс борьбы организма с коронавирусом в целом, а не только блокирует его S-белок.

20:44 04.02.2021 В Ненецком автономном округе первый этап вакцинации от COVID-19 прошли 578 человек, второй этап завершили 197. Читайте подробнее: В НАО прививку от COVID-19 сделали 578 человек

21:01 04.02.2021 В Петербурге расширили сеть прививочных пунктов от коронавируса до 108. Об этом ИА REGNUM сообщили в Смольном. Читайте подробнее: В Петербурге расширяют сеть пунктов вакцинации от COVID-19

21:15 04.02.2021 Около десяти тысяч жителей Подмосковья будут вакцинировать ежедневно в феврале 2021 года, заявил губернатор региона Андрей Воробьёв.

21:19 04.02.2021 Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что власти региона намерены к концу текущей недели снять оставшиеся ограничения, введённые ранее из-за коронавируса.

21:57 04.02.2021 Материал немецкой газеты Welt, согласно которому Россия смогла удивить западные страны созданием вакцины против коронавируса «Спутник V», вызвал реакцию в интернет-сообществе. Граждане отставили свои комментарии 4 февраля в социальной сети Facebook. Подробности в материале: В сети обсудили удивление немецких журналистов от вакцины «Спутник V»

22:01 04.02.2021 Врач в защитном костюме. Александр Куликов © ИА REGNUM

22:40 04.02.2021 К концу недели в Московской области могут быть сняты ограничения на работу ночных заведений. Об этом 4 февраля сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв. В эфире телеканала «Россия 1» он рассказал, что надеется снять ряд ограничений. Читайте также: Воробьёв пообещал скорое открытие дискотек в Подмосковье

22:58 04.02.2021 В Вооружённых силах по состоянию на 4 февраля выявлено более 2,5 тысячи носителей коронавирусной инфекции, сообщается в информационном бюллетене Минобороны России. Читайте подробнее: В Минобороны рассказали о ситуации с COVID-19 среди военнослужащих

23:30 04.02.2021 Прививочная кампания в Ленинградской области в ближайшие дни возобновится после вынужденного почти двухнедельного перерыва, вызванного полным отсутствием вакцины от коронавируса. Подробности в материале: В Ленобласть завезли «Спутник V»: вакцинацию скоро возобновят

04:01 05.02.2021 На Камчатке c 8 февраля снимаются все ограничения на работу предприятий общественного питания, введённые из-за распространения нового коронавируса. Об этом 5 февраля сообщает пресс-служба регионального правительства. Читайте подробнее: На Камчатке разрешат работу общепита ночью

05:35 05.02.2021 В Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил (ВС) России началась вакцинация личного состава, учащихся и членов их семей от коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Читайте также: В Военной академии Генштаба ВС РФ началась вакцинация от COVID-19

05:35 05.02.2021 На Камчатке смягчили ограничения на проведение спортивных мероприятий в помещениях и разрешили на улице проводить их без ограничений числа участников и зрителей. Об этом 5 февраля сообщает пресс-служба регионального правительства. Подробности в материале: На Камчатке ослабили ограничения на проведение спортивных мероприятий

06:13 05.02.2021 В Ульяновской области с начала пандемии тесты на новую коронавирусную инфекцию сдали более 601 тыс. жителей. Об этом: В Ульяновской области коронавирус заподозрили ещё у 173 человек

06:19 05.02.2021 Детские оздоровительные лагеря в Приамурье планируют открыть предстоящим летом при соблюдении нескольких важных условий — заполняемость не более 50% и 100% вакцинация от коронавируса всех работников. Об этом: Стало известно, как будут отдыхать летом дети Приамурья

06:28 05.02.2021 Новосибирская область получит из федерального бюджета дополнительно почти 1,5 млрд рублей — на оказание помощи пациентам с коронавирусом. Об этом сообщил первый заместитель председателя Государственной думы, депутат от региона Александр Жуков. Об этом: Новосибирской области выделили ещё 1,5 млрд для пациентов с коронавирусом

06:31 05.02.2021 Учреждениям общественного питания Сахалина разрешили работать в ночное время, но с соблюдением требований безопасности для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Подробности в материале: На Сахалине сняли почти все коронавирусные ограничения с кафе и ресторанов

06:38 05.02.2021 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 5 февраля 2021 года, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 35 447 человек, причём 202 из них обнаружили за последние сутки. Вместе с тем 33 421 пациент (+206 за последние сутки) вылечены от коронавируса и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 657 человек (+4 за последние сутки). Подробности в материале: В Забайкалье жертвами COVID-19 стали ещё четыре пациента

06:41 05.02.2021 В Ульяновской области с 8 февраля высшие учебные заведения переходят в очный формат работы. Читайте также: Вузы в Ульяновской области возвращаются к очному обучению

06:42 05.02.2021 В Хакасии после COVID-19 выздоровели 19 186 человек, что составляет 93,1% от числа выявленных заразившихся коронавирусом. Читайте подробнее: В Хакасии назван процент выздоровевших после COVID-19

06:42 05.02.2021 В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1714 человек, причём восемь из них погибли только за последние сутки. Также, судя по данным оперативного штаба на 5 февраля, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 50 237 человек (+ 261 за последние сутки). Об этом: В Приангарье выявили уже более 50 тысяч носителей коронавируса

06:44 05.02.2021 В Новосибирской области количество пунктов вакцинации от коронавируса увеличилось до 64. На прошедшей неделе их было 63. Власти уверяют, что количество пунктов будет расти. Сейчас поставить прививку против коронавируса можно в каждой из 59 взрослых новосибирских поликлиник, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: Более 15 тысяч новосибирцев привились от коронавируса — минздрав

06:50 05.02.2021 Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 5 февраля, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 2026 человек, причём 14 из них добавили в сводку за последние сутки. Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (10 882 человек, +26 за последние сутки) и ОРВИ (21 678 человек, +148 вторые сутки подряд). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 39 905 человек (+181 за последние сутки). Подробности в материале: На Алтае жертвами коронавируса стали ещё 14 человек

06:50 05.02.2021 В Ульяновской области вакцинация студентов будет проводиться мобильными бригадами. Читайте подробнее: В Ульяновской области пункты вакцинации организуют в вузах

07:03 05.02.2021 Ростовская область получила очередную партию вакцины от COVID-19. 10,8 тыс. доз распределены по муниципальным образованиям, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве. Читайте подробнее: Ростовская область получила ещё 10,8 тыс. доз вакцины от COVID-19

07:09 05.02.2021 Вакцина «Спутник V». Дарья Драй © ИА REGNUM

07:13 05.02.2021 В Алтайском крае из-за карантинных мероприятий, связанных с пандемией коронавиурса, снизилась выявляемость онкозаболеваний. Как сообщают «Вести-Алтай» со ссылкой на слова главврача краевого онкодиспансера Игоря Вихлянова, в 2020 году больных раком оказалось почти на полторы тысячи меньше, чем обычно, — 10 тысяч 132 случая. Навёрстывать пропущенные пожилыми пациентами медосмотры медики намерены в 2021 году. Об этом: В Алтайском крае пандемия коронавируса снизила выявляемость онкозаболеваний

07:23 05.02.2021 В Еврейской автономной области за последние сутки выявили ещё семь случаев заражения коронавирусом (днём ранее — восемь). За весь период пандемии в регионе инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось у 4212 жителей. Читайте подробнее: В Еврейской АО увеличилось число жертв COVID-19

07:27 05.02.2021 Лица, переболевшие в легкой форме коронавирусной инфекцией в период первой волны пандемии, должны привиться от COVID-19 к лету 2021 года. Об этом 4 февраля заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков. По его словам, такая необходимость связана со снижением иммунитета с течением времени. «К лету, через год с лишним после нашего карантина, когда была основная первая волна, будет значительное снижение иммунитета у людей, которые переболели в легкой форме или бессимптомно, и для них, соответственно, вакцинация показана в первую очередь», — рассказал эксперт, слова которого приводит РИА Новости. Об этом: Инфекционист дал совет по вакцинации для переболевших COVID-19

07:28 05.02.2021 В Алтайском крае, где, как известно, получают самые низкие зарплаты, несмотря на кризис, решили поднять плату за коммунальные услуги. Как сообщают «Вести-Алтай», это произойдёт с 1 июля 2021 года. Рост в среднем составит от 4 до 6%, но в целом по региону повышение будет менее значительным. «По Алтайскому краю рост совокупной платы за коммунальные услуги составит 2,2%. Это самый низкий показатель за последние много лет. При этом в трёх муниципалитетах средняя плата понизится, это Барнаул и два сельских совета края», — пояснил заместитель начальника краевого управления по регулированию цен и тарифов Олег Колосков. Подробности в материале: В Алтайском крае подорожают коммунальные услуги

07:31 05.02.2021 Примерно 40% граждан России согласились бы сделать прививку от коронавируса в ближайшее время, а 12% уже сделали её. Об этом говорится в результатах опроса, проведённого интернет-холдингом Rambler Group. Подробности в материале: Большинство жителей России доверяют вакцинации от коронавируса — опрос

07:36 05.02.2021 В Пермском крае приняты послабления по деятельности детских развлекательных центров, а также организаций, предоставляющих услуги аттракционов, игровых автоматов либо развлекательные и досуговые услуги в торговых комплексах и отдельно стоящих зданиях. С 5 февраля они смогут возобновить свою работу, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Кроме того, оперштаб согласовал возобновление деятельности Пермского цирка, который находится в федеральном подчинении. Об этом: В Прикамье возобновляют работу детские развлекательные центры и цирк

07:42 05.02.2021 Болельщики в защитных масках на хоккейном матче. Алексей Колчин © ИА REGNUM

07:47 05.02.2021 В Пермском крае антикоронавирусный режим продлен до 21 февраля. В регионе сохраняется ряд ограничений, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Так, для пожилых людей по-прежнему действует режим самоизоляции. Продлены ограничения для тех сфер и видов услуг, которые предполагают большое скопление людей. Под ограничения до особого распоряжения оперштаба попадают ночные клубы (дискотеки) и другие развлекательные и досуговые заведения, а также культурно-массовые мероприятия. Сохраняется ограничение по времени работы заведений общепита — с 01:00 ночи до 06:00 утра. Под запретом корпоративы, банкеты, празднование дней рождения и других торжеств в ресторанах и кафе. В местах массового скопления населению необходимо использовать средства индивидуальной защиты. Подробности в материале: В Прикамье продлён антиковидный режим: какие ограничения сохраняются

07:50 05.02.2021 В Кемеровской области, по данным на утро сегодня, 5 февраля, за прошедшие сутки выявлено 96 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 99 случаев. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Подробности в материале: В Кузбассе снизился суточный прирост новых случаев заражения коронавирусом

07:58 05.02.2021 В Бурятии за минувшие сутки выявили 134 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 31 263. Об этом утром 5 февраля сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба. Об этом: В Бурятии за сутки умер один пациент с COVID-19

08:04 05.02.2021 В Бурятии общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 31 263. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за последние сутки зарегистрировано 134 новых носителя. Об этом: В Бурятии выявили ещё 134 случая заражения коронавирусом

08:15 05.02.2021 В Пензенской области за сутки от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией скончались три человека — одна женщина и двое мужчин. Возраст погибших 69, 82 и 85 лет. Таким образом, по состоянию на 5 февраля, погибшими от COVID-19 числятся 394 жителя. Об этом: Новые жертвы от COVID-19 зарегистрированы в Пензенской области

08:19 05.02.2021 В Республике Алтай после небольшого перерыва вновь зарегистрирован летальный случай среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, в январе скончался 85-летний житель Горно-Алтайска. Читайте также: В Горном Алтае от COVID-19 скончался ещё один пациент

08:21 05.02.2021 На Камчатке число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 12 553. За последние сутки инфицирование SARS-CoV-2 подтвердилось ещё у 52 человек (днём ранее — у 53). Читайте подробнее: На Камчатке выявили ещё более 50 носителей коронавируса

08:21 05.02.2021 По данным Минобороны РФ, почти 28,5 тыс. российских военных вылечились от коронавирусной инфекции.

08:22 05.02.2021 Красная зона. (сс) пресс-служба администрации Краснодарского края

08:44 05.02.2021 Вирусными заболеваниями стали меньше болеть в Башкирии. Об этом 4 февраля сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на «Здравчасе» в правительстве республики. По его словам, в январе текущего года ОРВИ и гриппом стали болеть на 25% меньше, чем в январе 2020 года. Читайте подробнее: В Башкирии рассказали о снижении случаев заболевания ОРВИ и гриппом

08:47 05.02.2021 Хранить российскую вакцину в условиях бытового холодильника, то есть при температуре 2−8 градусов тепла пока разрешено в течение двух месяцев. Однако этот срок очень ограничен. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России, который разработал эту вакцину, Александр Гинцбург. Подробности в материале: Разработчики «Спутник V» хотят увеличить срок хранения вакцины

08:47 05.02.2021 На Сахалине с момента начала пандемии выявили 20 047 носителей коронавируса. За последние 24 часа заражение SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось ещё у 88 человек (на 3 февраля — у 39, на 2 февраля — у 73, на 1 февраля — у 81). Читайте подробнее: На Сахалине число выявленных носителей коронавируса превысило 20 тысяч

08:53 05.02.2021 В Татарии накануне произошли новые летальные исходы среди пациентов с коронавирусом. Очередными жертвами болезни стали две женщины — в возрасте 61 и 77 лет. Причины смерти пациенток установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Таким образом, по состоянию на 5 февраля в республике скончались с начала наблюдения 285 жителей с коронавирусом. Читайте подробнее: В Татарии от COVID-19 скончались две женщины

09:02 05.02.2021 Возможность хранения и транспортировки российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в условиях обычного холодильника является одним из главных преимуществ этого препарата. Такое мнение высказал ряд экспертов американских университетов, комментируя результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины, опубликованные в журнале The Lancet. Читайте также: Эксперты в США назвали главное преимущество вакцины «Спутник V»

09:02 05.02.2021 В Приамурье за весь период пандемии инфицирование коронавирусом лабораторно подтвердилось у 19 906 человек. Только за последние сутки в области выявили 85 новых случаев заражения SARS-CoV-2 (на 4 февраля — 88, на 3 февраля — 83). Об этом: В Приамурье носители коронавируса болеют пневмонией и ОРВИ

09:04 05.02.2021 В Югре за сутки обнаружили 154 носителя коронавируса. Об этом 5 февраля сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 152 случая. Об этом: В Югре за сутки выявили 154 носителя коронавируса. четверо скончались

09:05 05.02.2021 От ограничений для профилактики COVID-19 смогут отказаться после вакцинации 60% жителей, заявил главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов. Как передаёт департамент информационной политики Свердловской области, специалист рассказал, что путь к отмене коронавирусных ограничений — активная прививочная кампания. «Пока у нас не будет вакцинировано 60% жителей, мы будем вынуждены ходить в масках и не сможем отказаться от ограничений», — сказал врач. Сам Харитонов уже поставил себе прививку от COVID-19. Читайте подробнее: Главный эпидемиолог Екатеринбурга предположил, когда снимут ограничения

09:09 05.02.2021 Формирование антител к коронавирусу после введения вакцины «Спутник V» у мужчин и женщин происходит одинаково. Об этом директор разработавшего вакцину Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал в опубликованном 5 февраля совместном интервью ТАСС и Казинформ. Об этом: Гинцбург: «Спутник V» формирует защиту от COVID-19 без различий для пола

09:13 05.02.2021 93 пункта вакцинации от COVID-19 работают в Башкирии. Об этом 5 февраля сообщает пресс-служба правительства региона. Сообщается, что вопросы вакцинации жителей от COVID-19 рассматривали на «Здравчасе» в региональном правительстве: перед Башкирией была поставлена задача вакцинировать от COVID-19 не менее 60% населения. Подробности в материале: В Башкирии рассказали о планах по вакцинации от COVID-19

09:14 05.02.2021 В Чечне приняли участие в прививочной кампании против коронавируса 4665 человек. Всего в республику поступило почти 20 тыс. доз вакцины. Об этом 4 февраля сообщила главный эпидемиолог минздрава ЧР Асият Муртазалиева. Подробности в материале: В Чечне привились от коронавируса 4665 человек

09:14 05.02.2021 В Республике Алтай общее число подтверждённых случаев заражения достигло 15 621. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки выявлено 46 новых носителей. Читайте подробнее: На Алтае выявили 46 новых случаев заражения SARS-CoV-2

09:19 05.02.2021 В Тюменской области снижается заболеваемость COVID-19. Об этом сообщила руководитель областного управления Роспотребнадзора Галина Шарухо. В январе 2021 года в регионе зарегистрировано 4846 случаев заражения коронавирусом. Это на 5% меньше, чем за декабрь 2020 года, отметила Шарухо. Читайте подробнее: В Тюменской области заболеваемость COVID-19 пошла на спад

09:19 05.02.2021 В Челябинской области за 4 февраля обнаружили 260 заразившихся коронавирусом. Эти данные приводит оперштаб. Новые цифры ниже, чем были на 3 февраля. Также отметим, что в последние дни на территории региона снижается число выявляемых новых носителей коронавируса. Читайте подробнее: В Челябинской области снижается число выявляемых носителей коронавируса

09:20 05.02.2021 В Чувашии снижается напряжённость в связи с пандемией коронавируса и высвобождается ковидный коечный фонд. При этом уменьшается охват тестированием и стоит вопрос наращивания лабораторных исследований. Подробности в материале: Глава Чувашии заявил о «снижении напряжённости» эпидобстановки

09:22 05.02.2021 Промежуток времени между введением первой и второй дозы вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» может быть продолжительнее, чем три недели, обозначенные в инструкции. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России, который разработал этот препарат, Александр Гинцбург. Читайте подробнее: Гинцбург назвал срок «некритичного разрыва» между прививками от COVID-19

09:24 05.02.2021 Очередная партия вакцины от COVID-19 — 4410 доз — поступила в Хакасию. Читайте подробнее: В Хакасию поступило 4410 доз вакцины от коронавируса

09:26 05.02.2021 В Тюменской области на 10% снизилась заболеваемость COVID-19 среди людей старше 65 лет. Количество заражений коронавирусом среди тюменских школьников за период с 25 по 31 января снизилось на 22%, отметила Шарухо. Подробности в материале: Пожилые и юные тюменцы стали реже заражаться коронавирусом

09:37 05.02.2021 Рядовые побочные реакции на вакцину от COVID-19 «Спутник V» встречаются у 15% привитых. Об этом в интервью ТАСС и «Казинформ» заявил директор разработавшего вакцину Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург. «Такие реакции встречаются в 15% случаев, остальные 85% переносят вакцинацию, ничего не заметив», — сказал Гинцбург. Читайте подробнее: Гинцбург заявил об отсутствии побочных реакций у 85% привитых «Спутник V»

09:37 05.02.2021 В Туве за прошедшие сутки зарегистрировано 17 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики. Это на пять случаев больше, чем по данным на 4 февраля. Подробности в материале: В Туве за сутки коронавирус выявлен у ещё 17 человек

09:41 05.02.2021 Для создания иммунной прослойки необходимо вакцинировать 60% населения России. Это можно будет сделать уже к середине 2021 года. Такое мнение высказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России, который разработал эту вакцину, Александр Гинцбург. Подробности в материале: Гинцбург назвал сроки вакцинации от коронавируса 60% жителей России

09:43 05.02.2021 В Саратовской области число носителей коронавирусной инфекции по состоянию на 5 февраля достигло 44 399 человек, за сутки инфицированы 239 жителей. Минувшим днем заболели 243 человека. Выздоровели с начала пандемии 39 089 пациентов или 88,0%, за сутки — 259 человек. Всего скончались 558 жителей. Подробности в материале: В Саратовской области снижается прирост носителей коронавируса

09:45 05.02.2021 В Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту сбыта поддельных медицинских справок об отсутствии заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом ИА REGNUM сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. Об этом: Новосибирца поймали на выдаче поддельных справок об отсутствии COVID-19

09:46 05.02.2021 С современным уровнем производства вакцины от COVID-19 возможен вариант, при котором к середине 2021 года привитыми будут 60% населения России. Об этом в интервью ТАСС и «Казинформ» заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург. «При том уровне производства вакцины, который существует, думаю, что к середине года мы должны достигнуть необходимого уровня в 60% защищенных», — сказал Гинцбург. Об этом: Гинцбург допустил вариант с вакцинацией от COVID-19 60% населения к июню

09:51 05.02.2021 В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов человек, вакцинацию от коронавируса прошли свыше 15 тысяч человек. Как сообщает сегодня, 5 февраля, минздрав региона, из них 13 429 человек получили первую прививку, 1959 человек прошли полный курс вакцинации. Всего с начала проведения вакцинации в регион поступило 2002 комплекта комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции. Подробности в материале: Свыше 15 тысяч жителей Алтая привились от коронавируса

09:52 05.02.2021 В преддверии заседания Евразийского межправительственного совета и Алма-Атинского цифрового форума — 2021 4 февраля состоялась встреча председателя правительства России Михаила Мишустина и премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова. «По эпидемиологической обстановке — она непростая, но мы взаимодействуем. Конечно, реальный выход из этой ситуации будет связан с началом массового вакцинирования населения за счёт применения эффективных и безопасных вакцин. Россия в этом плане взаимодействует с Узбекистаном. По вакцинам также мы надеемся найти партнёра», — сказал Мишустин.

09:52 05.02.2021 На Сахалине и Курилах в очереди на вакцинацию от коронавируса стоят 9637 человек. Читайте также: В очереди за вакциной от COVID-19 стоят уже почти 10 тыс. жителей Сахалина

09:53 05.02.2021 Власти Бурятии усилят проверки выполнения эпидемиологических правил в общественных местах из-за приближающегося праздника Белого месяца — Сагаалгана. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, особое внимание уделят общепиту и торговым центрам. Об этом: Перед Сагаалганом в Бурятии усилят проверки заведений общепита и ТРЦ

09:54 05.02.2021 В преддверии заседания Евразийского межправительственного совета и Алма-Атинского цифрового форума — 2021 4 февраля состоялась встреча председателя правительства России Михаила Мишустина с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым. «Хотел бы особо отметить, Михаил Владимирович, и поблагодарить за сотрудничество в сложное время пандемии — мы получили российскую вакцину «Спутник V», и с 1 февраля среди населения Казахстана началась массовая вакцинация. Мы уверены, что наше сотрудничество практически по всем направлениям — наше стратегическое сотрудничество будет продолжено и в 2021 году», — отметил Мамин.

09:54 05.02.2021 В Новосибирской области, по данным на сегодня, 5 февраля, за минувшие сутки выявлено ещё 131 случай заражения коронавирусом. Днём ранее — 134 случая. Об этом сообщил оперативный штаб региона. Читайте также: За сутки скончались ещё семь новосибирцев с коронавирусом

09:56 05.02.2021 Стационар в Санкт-Петербурге [lenobl.ru]

09:57 05.02.2021 В Забайкальском крае, где проживает свыше одного миллиона человек, прививку от коронавируса поставили более 19 тысяч пациентов. Такие данные сегодня, 5 февраля, сообщает оперативный штаб регионального министерства здравоохранения. Всего в регион поступило 26 432 тысячи доз препаратов для иммунизации населения от коронавирусной инфекции. За последние сутки в Забайкалье пришла партия из пяти тысяч доз вакцины. Читайте подробнее: В Забайклаье желающих привиться от COVID вносят в лист ожидания

10:04 05.02.2021 В Чувашии на фоне снижения напряжённости в связи с пандемией коронавируса за две недели выведено из ковидного коечного фонда почти 600 мест. С 5 февраля прекратится госпитализация больных COVID-19 в Чебоксарской ЦРБ. Об этом: В Чувашии резко сокращают ковидный коечный фонд

10:06 05.02.2021 В стационарах социальных организаций Москвы завершена вакцинация от коронавируса. Об этом сообщается в телеграм-канале оперативного штаба столицы. Как отметила заместитель мэра города Анастасия Ракова, два компонента вакцины уже введено 93% жителей таких учреждений. Перед каждой инъекцией медработники проводили осмотр пациентов на предмет возможности сделать им прививку. Самым возрастным жителем Москвы, который вакцинировался от COVID-19, стал мужчина в возрасте 104 лет. Кроме того, в городе от коронавируса привили девять пенсионеров старше 100 лет и 338 — старше 90 лет. Читайте подробнее: В домах престарелых Москвы завершена вакцинация от коронавируса

10:12 05.02.2021 В Мариинской больнице Санкт-Петербурга, несмотря на все усилия и оказанную высокотехнологичную медпомощь, не смогли спасти жизнь матери десяти детей. Женщина скончалась от осложнений, вызванных COVID-19. Подробности в материале: В Петербурге от ковида скончалась мать десяти детей

10:17 05.02.2021 В Курганской области с 5 февраля ослаблены противоэпидемиологические ограничения для церемоний бракосочетания. Об этом сообщает региональный департамент экономического развития. Об этом: В Курганской области ослабили антиковидные ограничения в ЗАГСах

10:18 05.02.2021 В Чувашии учреждения дополнительного образования изменят режим работы. Они возобновят очное обучение. Об этом: Кружки и секции в Чувашии начнут работать в очном режиме

10:21 05.02.2021 Российская государственная корпорация «Росатом» отмечает снижение заболеваемости COVID-19 среди сотрудников отрасли. Об этом говорится в видеообращении главы компании Алексея Лихачева, опубликованном на сайте Росатома. Об этом: Глава Росатома рассказал о ситуации с COVID-19 в отрасли

10:23 05.02.2021 В Петербурге снова сократились объемы тестирования на коронавирус. Как отмечают в городском координационном совете по борьбе с COVID-19, в городе продолжается «плавное снижение» заболеваемости. Об этом: В Петербурге стали реже тестировать на коронавирус: больных стало меньше

10:24 05.02.2021 В Республике Карелия подтверждены еще четыре летальных исхода от COVID-19. Таким образом, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 244 смерти от этой болезни. Об этом 5 февраля сообщили в региональном оперативном штабе. Читайте подробнее: В Карелии продолжается рост смертности от COVID-19

10:29 05.02.2021 В Псковской области выявлен новый очаг коронавируса. В детском саду во Владимирском Лагере Струго-Красненского района COVID-19 заболели шесть сотрудников. Об этом 5 февраля сообщили в региональном оперативном штабе. Читайте также: В Псковской области в детсаду выявили очаг коронавируса

10:32 05.02.2021 В Челябинской области количество больных COVID-19 опустилось ниже девяти тысяч человек. Об этом сообщает оперштаб. На утро 5 февраля их насчитывалось 8900. Отметим, это количество активно снижается. Ранее количество пациентов превышало 12 тыс. Читайте подробнее: В Челябинской области число больных COVID-19 упало ниже 9 тыс

10:35 05.02.2021 В Пензенской области вакцинацию от коронавируса, по информации на 5 февраля, прошли более 8 тыс. человек. Второй компонент вакцины получили почти 1,5 тыс. жителей области. Всего в регион поставлено 17 692 дозы вакцины. В феврале ожидается поступление еще 28,6 тыс. доз. Подробности в материале: В Пензенской области более 8 тыс. человек привились от COVID-19

10:41 05.02.2021 За истекшие сутки на территории России было проведено 458 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом 5 февраля сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Подробности в материале: В России за сутки провели 458 тыс. тестов на коронавирус

10:42 05.02.2021 В Чувашии предприятиям общепит продлят работу ночью на два часа. Подробности в материале: Кафе и ресторанам в Чувашии разрешат работать дольше

10:45 05.02.2021 Жителей Забайкалья призывают не вестись на провокации в связи с появлением в интернете сайта, по внешнему виду схожего с интернет-ресурсом Центрального банка России. Как сообщает сегодня, 5 февраля, пресс-служба краевого правительства, мошенники обманным путём вымогают деньги. «Жители региона видят в социальных сетях информацию о том, что им якобы полагается новая единоразовая выплата, которая направлена на поддержку в период пандемии коронавируса. Пользователи переходят на сайт, который по символике схож с сайтом Банка России, вводят персональные данные, в том числе заполняя форму с реквизитами банковской карты и указанием CVC-кода. В итоге — выплат нет, а с карты списаны деньги», — пояснила министр финансов Вера Антропова. Читайте также: Забайкальцев предупредили о новом виде COVID-обмана

10:57 05.02.2021 Верующие не смогут совершить хадж, если у них не будет справки о прививке от коронавируса. Об этом заявил глава Духовного управления мусульман Чечни муфтий Салах-Хаджи Межиев. Он также подтвердил, что вакцина является халяльной и ее использование разрешено для мусульман. Читайте подробнее: Мусульман Чечни предупредили о запрете на совершение хаджа без вакцинации

11:02 05.02.2021 Вакцинация от коронавируса. Дарья Драй © ИА REGNUM

11:04 05.02.2021 В петербургских школах, по данным на 5 февраля, из-за различных заболеваний, в том числе коронавирусной инфекции, отсутствуют 908 детей, что составляет 0,17% от общего количества обучающихся. На больничном находятся 389 сотрудников (0,88% от общего количества). Подробности в материале: В петербургских школах по болезни отсутствуют меньше тысячи учащихся

11:06 05.02.2021 Массовая вакцинация от коронавируса в Пензенской области набирает обороты. В процесс включились и региональные промышленные предприятия. Иммунизация сотрудников по месту работы без отрыва от производства началась в АО «Пензтяжпромарматура» и АО «Пензадизельмаш». Чтобы не было очередей для работников, пожелавших привиться от COVID-19, составляют специальные графики. Подробности в материале: В Пензе вакцинацию сотрудников предприятий проводят без отрыва от работы

11:21 05.02.2021 За минувшие сутки в РФ выявили 16 688 носителей коронавируса, сообщает оперативный штаб Москвы. Об этом: В России за сутки выявили 16688 случаев заражения коронавирусом

11:22 05.02.2021 Приложение «Путешествую без COVID-19» с 1 февраля могут использовать все граждане России, Армении и Белоруссии. С его помощью можно выбрать клинику для тестирования на коронавирус, получить результат анализа и, если тест отрицательный, можно отправляться в поездку. Казахстану и Киргизии предложено присоединиться к сервису «Путешествую без COVID-19» в ближайшее время.

11:24 05.02.2021 Такие сервисы, как «Путешествую без COVID-19», устраняют различные барьеры, которые мешают людям в условиях пандемии пересекать государственные границы ЕАЭС, искать работу и устраивать жизнь в странах «пятерки». Об этом премьер-министр России Михаил Мишустин заявил 5 февраля на международном форуме «Цифровое будущее глобальной экономики» в Алма-Ате.

11:25 05.02.2021 В Брянской области 5 февраля подтверждено 165 случаев заражения коронавирусом, что на два меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 149 пациентов, четверо скончались, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Читайте подробнее: В Брянской области подтвердили 165 случаев заражения коронавирусом

11:27 05.02.2021 При въезде на Кипр от иностранных туристов не будут требовать обязательной вакцинации от COVID-19. Об этом: Кипр не потребует от туристов обязательной вакцинации

11:28 05.02.2021 За минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции умерли 527 человек. Об этом 5 февраля сообщили в оперативном штабе Москвы. Подробности в материале: В России растёт смертность от COVID-19

11:35 05.02.2021 По состоянию на 5 февраля в Омской области коронавирус выявлен у 38 076 человек, в том числе за последние сутки подтверждено 162 случая заражения. Об этом: В Омской области выявлено 162 новых носителя коронавируса

11:36 05.02.2021 В Петербурге снизилось число вновь выявленных зараженных коронавирусом. Об этом 5 февраля сообщает оперативный штаб. За последние сутки в городе подтвердили еще 1463 случая заражения. Читайте также: В Петербурге заметно сократилось число новых случаев коронавируса

11:37 05.02.2021 В Курганской области за сутки лабораторно подтверждены 94 новых случая заражения коронавирусом. Из них 31 зарегистрирован в Кургане, сообщает 5 февраля региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений составил в Зауралье 96 случаев. Читайте подробнее: В Курганской области за сутки выявлено 94 носителя коронавируса

11:37 05.02.2021 В Москве за сутки выявили 2032 случая заражения коронавирусом Читайте также: В Москве за сутки выявили 2032 случая заражения коронавирусом

11:38 05.02.2021 В Ростовской области за последние сутки выявили 364 носителя коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 5 февраля. Это на один случай заражения больше, чем днём ранее. Читайте также: Ещё 364 жителя Ростовской области заразились коронавирусом

11:38 05.02.2021 В Чувашии выявлен ещё 91 случай заражения коронавирусом, также зарегистрированы новые летальные исходы. Читайте подробнее: За сутки в Чувашии скончались шесть пациентов с коронавирусом

11:40 05.02.2021 За прошедшие сутки в Омской области скончались четыре пациента с коронавирусом. Об этом сообщили 5 февраля в оперативном штабе региона. Подробности в материале: В Омской области скончались уже 1105 пациентов с коронавирусом

11:42 05.02.2021 Беседа врача с пациентом, больным COVID-19. Александр Куликов © ИА REGNUM

11:42 05.02.2021 В Петербурге от COVID-19 за время пандемии к 5 февраля 2021 года скончались почти 10 тыс. человек. Об этом сообщает оперативный штаб. Речь идет только о тех, для кого ковид признан основной причиной смерти. Читайте подробнее: В Петербурге число жертв COVID-19 вплотную приблизилось к 10 тысячам

11:44 05.02.2021 В Тюменской области с 5 февраля 2021 года снят ряд антиковидный ограничений. Об этом глава региона Александр Моор сообщил на своих страницах в социальных сетях. «Медорганизации начнут проводить профилактические осмотры и возобновят оказание плановой медицинской помощи. Предприятия общепита, за исключением дискотек, танцплощадок и ночных клубов, смогут полноценно работать на приём посетителей и после 23 часов», — сообщил губернатор Тюменской области. Читайте также: В Тюменской области предприятиям общепита разрешили работать по ночам

11:47 05.02.2021 В Пермском крае под арест на трое суток отправлен 39-летний житель Краснокамска. Мужчина был оштрафован за отказ носить защитную маску, но штраф остался непогашенным, сообщает пресс-служба УФССП по региону. Пермяк неоднократно нарушал масочный режим, за что привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей. За уклонение от исполнения административного наказания мужчине назначено трое суток ареста. Читайте подробнее: Отказ носить маску обернулся для пермяка арестом

11:55 05.02.2021 В Татарии по состоянию на 5 февраля носителями коронавируса числятся 16 469 человек, за сутки заболевание зарегистрировано у 84 жителей. Минувшим днем вирус выявили у 83 человек. Всего выздоровели 12 978 пациентов, за сутки — 97. С начала наблюдения подтверждено 285 летальных исходов от последствий инфицирования SARS-CoV-2. Накануне произошло два новых смертельных случая среди пациентов с коронавирусом. Читайте подробнее: Более 80 носителей коронавируса выявили за сутки в Татарии

11:55 05.02.2021 В Ленинградской области за прошедшие сутки выявили 216 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что на один случай меньше, чем сутками ранее. Кроме того, зарегистрировано еще девять летальных исходов от COVID-19. Читайте подробнее: В Ленобласти произошло еще девять летальных исходов от COVID-19

11:58 05.02.2021 В Татарии иммунизацию против новой коронавирусной инфекции, по информации на 5 февраля, провели вакциной «Спутник V» 15 398 жителям. Вторую дозу препарата получили 3122 человека, за сутки — 230 жителей. Всего в республику поступило 81 122 комплекта доз вакцины, использовано из них 19%. Об этом: В Татарии полностью привиты от COVID-19 более 3 тыс. человек

11:59 05.02.2021 В Пензенской области коронавирусная инфекция по состоянию на 5 февраля подтвердилась у 33 795 человек, за сутки заболели еще 214 жителей. Накануне носителями инфекции стали 210 человек. Всего выздоровели 26 846 пациентов, или 79,4% инфицированных. За сутки побороли болезнь 205 человек. С начала наблюдений скончались от последствий заражения коронавирусом 394 жителя области, из них трое — за сутки. Читайте также: В Пензенской области коронавирус подтверждён ещё у 214 человек

12:01 05.02.2021 На Ямале за сутки выявлено 59 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 5 февраля сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее в регионе суточный прирост заражений составил 61 случай. Подробности в материале: На ямале число заражений коронавирусом достигает 36 тысяч

12:01 05.02.2021 В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 29 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 5 февраля. Читайте подробнее: В Ростовской области скончались ещё 29 ковид-пациентов

12:06 05.02.2021 Ещё 170 носителей коронавируса выявлены в Белгородской области 5 февраля, что на четыре больше, чем сутками ранее. Записались на вакцинацию 4742 добровольца, выздоровели 145 пациентов, зарегистрировано восемь летальных исходов, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Читайте также: В Белгородской области выявили 170 носителей коронавируса

12:09 05.02.2021 В Пермском крае за сутки, по состоянию на 5 февраля, выявлено 277 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Стоит отметить, в регионе третий день подряд фиксируют менее 180 новых случаев заражения за сутки: на 2 февраля — 281 факт, на 3 февраля — 279, на 4 февраля — 279. С конца марта в Прикамье зафиксирован 41 201 носитель коронавируса. Выздоровел 34 201 человек. Скончались по причине коронавирусной инфекции 1496 человек, еще 1084 носителя коронавируса умерли от сопутствующих заболеваний. На сегодняшний день в больницах лечение получают 1335 пациентов, у которых диагностирован COVID-19. Подробности в материале: Заболеваемость COVID-19 в Прикамье идёт на спад

12:09 05.02.2021 За сутки в Красноярском крае подтверждено 284 новых случая заражения коронавирусом, сообщили 5 февраля в оперштабе региона. Об этом: В Красноярском крае коронавирус выявлен почти у 58 тысяч человек

12:17 05.02.2021 Россия готова оказывать помощь странам ЕАЭС с вакцинацией от коронавируса, заявил Михаил Мишустин на заседании Межправительственного совета Евразийского экономического союза в Алма-Ате. По словам Мишустина, решающим фактором станет создание возможностей для вакцинирования на территории всего союза. В России уже зарегистрировано две вакцины, идёт регистрация третьей, по поручению президента началась бесплатная массовая вакцинация. «Мы готовы оказывать партнерам необходимую поддержку, делиться опытом. С каждым из вас мы активно взаимодействуем в этом направлении», — сказал он.

12:17 05.02.2021 Вакцина «Гам-КОВИД-Вак». russian.news.cn

12:18 05.02.2021 За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались 22 пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили 5 февраля в оперштабе региона. Читайте также: В Красноярском крае жертвами COVID-19 стали ещё 22 человека

12:20 05.02.2021 В Саратовской области жертвами коронавируса за минувшие сутки стали шесть человек — две женщины и четверо мужчин. Возраст погибших от 53 до 74 лет. Таким образом, с начала наблюдения от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией скончались 564 пациента. Об этом 5 февраля сообщает облминздрав. Об этом: В Саратовской области от COVID-19 с начала пандемии скончались 564 человека

12:29 05.02.2021 164 случая заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 5 февраля сообщает пресс-служба республиканского министерства здравоохранения. Сообщается, что всего в регионе выявили 25 073 случая заражения этой инфекцией. Читайте также: В Башкирии за сутки выявили 164 случая заражения коронавирусом

12:32 05.02.2021 За прошедшие сутки в Хакасии выявили 53 новых носителя коронавируса, выздоровели 66 человек. Об этом сообщили 5 февраля в республиканском правительстве. Подробности в материале: В Хакасии после COVID-19 выздоровели более 19 тысяч человек

12:35 05.02.2021 В Волгоградской области 5 февраля подтверждено 233 случая заражения коронавирусом — на четыре меньше, чем за предыдущие сутки, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Завершили лечение ещё 229 пациентов, шесть человек скончались. Подробности в материале: В Волгоградской области подтвердили 233 случая заражения коронавирусом

12:36 05.02.2021 В Удмуртии по состоянию на 5 февраля выявили 97 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 95 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 26 129 случаев. Подробности в материале: В Удмуртии выявили 97 новых случаев заражения коронавирусом

12:41 05.02.2021 За минувшие сутки в Удмуртии три человека скончались от последствий заражения коронавирусом. Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 344 человек. Читайте также: За сутки от COVID-19 скончались трое жителей Удмуртии

12:43 05.02.2021 В Удмуртии по состоянию на 5 февраля провели 832 498 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 2629 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 2322 исследования. Об этом: Жители Удмуртии сдали больше 832 тыс. тестов на коронавирус

12:43 05.02.2021 В Чечне за последний месяц существенно улучшилась эпидситуация по коронавирусу. По данным федерального оперативного штаба на 5 февраля, в республике уже 9991 пациент вылечился от COVID-19. Только за последний день их число увеличилось на 49 человек. Читайте подробнее: В Чечне число выздоровевших от COVID-19 приближается к 10 тыс. человек

12:44 05.02.2021 Ещё 110 носителей коронавируса выявлены в Рязанской области 5 февраля, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Это на четыре больше, чем за предыдущие сутки. Выздоровели 111 пациентов, зарегистрировано пять летальных исходов. Читайте также: В Рязанской области выявили 110 новых носителей коронавируса

12:48 05.02.2021 В Оренбургской области за сутки выявлено 150 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. В регионе продолжается тенденция снижения заболеваемости COVID-19. Вместе с тем в Оренбуржье ежедневно фиксируют смерть зараженных коронавирусом пациентов. С января 2021 года каждый день подтверждают гибель от одного до шести носителей коронавируса. С начала пандемии от COVID-19 в регионе скончались 502 человека, в том числе четверо за последние сутки. Читайте также: В Оренбуржье выявлено ещё 150 случаев заражения коронавирусом

12:48 05.02.2021 В Воронежской области 5 февраля подтверждено 368 новых случаев заражения коронавирусом — на три меньше, чем за предыдущие сутки. Всего на территории региона было выявлен 60 тыс. 71 положительный тест. Подробности в материале: В Воронежской области за сутки выявлены 368 носителей коронавируса

12:48 05.02.2021 Режим повышенной готовности в Хакасии, введённый из-за распространения коронавируса, продлят до 7 марта 2021 года. Читайте подробнее: В Хакасии вводятся послабления для общепита

12:49 05.02.2021 Вакцинация. Иван Шилов © ИА REGNUM

12:51 05.02.2021 В Воронежской области по состоянию на 5 февраля зарегистрировано 1622 летальных случая среди пациентов с COVID-19. За последние сутки подтверждено 15 смертей. Об этом: В Воронежской области скончались ещё 15 пациентов с COVID-19

12:51 05.02.2021 В Дагестане за последние три недели вдвое снизилось число подтверждаемых тестов на наличие коронавируса. Если 17 января прирост пациентов с COVID-19 в сутки составлял 160 человек, то, по данным федерального оперативного штаба на 5 февраля, за минувшие сутки заболели 82 пациента. Подробности в материале: В Дагестане вдвое снизился суточный прирост числа COVID-пациентов

12:54 05.02.2021 В Нижегородской области по состоянию на 5 февраля выявили 473 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 471 новом носителе SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 86 784 случаев. Читайте подробнее: За сутки в Нижегородской области выявили 473 носителя коронавируса

12:57 05.02.2021 За минувшие сутки 16 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Общее число жертв COVID-19 в регионе увеличилось до 2184 человек. Читайте также: От COVID-19 скончались ещё 16 жителей Нижегородской области

12:58 05.02.2021 Военнослужащих общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, вакцинируют от коронавируса перед началом тренировок к параду в честь Дня Победы, который состоится 9 мая на Дворцовой площади Петербурга. Подробности в материале: В Ленобласти вакцинируют будущих участников парада Победы в Петербурге

13:00 05.02.2021 В Нижегородской области по состоянию на 5 февраля исследования на наличие коронавируса провели в отношении 2 182 950 человек. За минувшие сутки обследованы на коронавирус 7470 нижегородцев. Накануне было проведено 6352 теста на SARS-CoV-2. Читайте также: В Нижегородской области провели почти 2,2 млн тестов на коронавирус

13:07 05.02.2021 В Карачаево-Черкесии за последнее время участились случаи смерти пациентов от осложнений, полученных из-за заражения коронавирусом. За минувшие сутки скончались три жителя республики. Общее число случаев летального исхода достигло 60. Об этом сообщили 5 февраля в федеральном оперативном штабе. Подробности в материале: В Карачаево-Черкесии участились случаи смерти пациентов от COVID-19

13:10 05.02.2021 В Новосибирскую область поступило ещё 7560 доз вакцины «Спутник V». Всего регион получил 39 802 дозы антикоронавирусной вакцины. Об этомИА REGNUM сообщили в новосибирском правительстве. Читайте также: Новосибирская область получила ещё 7,5 тыс. доз антикоронавирусной вакцины

13:12 05.02.2021 В Московской области вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли уже 110 тыс. человек. Об этом 5 февраля сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. Подробности в материале: В Подмосковье вакцинировались от коронавируса 110 тыс. человек

13:16 05.02.2021 Пункт вакцинации в торговом центре Москвы. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM.

13:27 05.02.2021 В Мордовии по состоянию на 5 февраля выявили 70 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне, как и днем ранее, был выявлен 71 новый носитель SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 16 402 случаев. Читайте также: В Мордовии выявили 70 новых носителей коронавируса